José Manuel Rey, alcalde electo: "Voy a dar velocidad a los proyectos que ya están en marcha, Ferrol no merece un paso atrás""

José Manuel Rey consiguió el pasado domingo la mayoría absoluta para su partido. El lunes estaba a las 9.00 horas, como un clavo, en el Concello y ayer continuó con su jornada.

Después de su primer día como alcalde electo. ¿Qué ha cambiado?

Ha cambiado vivir la confianza de tanta gente y, por otro lado, el comenzar ya a diseñar las medidas para responder a esa confianza.Mi compromiso era no perder un solo día, ponerme a trabajar desde el día siguiente y es lo que he hecho, sabiendo que hay mucho que hacer para poner en marcha el proyecto de ciudad que hemos diseñado con los ferrolanos.

Ha continuado acudiendo al Concello. ¿Ha tenido ya algún encuentro con el alcalde; han perfilado el traspaso de poderes?

Hay un gobierno en funciones y lo primero es respetarlo. Tengo experiencia ya de gestión tanto en el Ayuntamiento como en otras administraciones que nos permite ir ya diseñando tanto el gobierno como la organización que tiene que acompañar a éste buscando la eficacia, que es lo que esperan de nosotros los ferrolanos.

Ha tenido multitud de felicitaciones. ¿Ha habido alguna que no esperaba o alguna que, sin embargo, no haya llegado?

La verdad es que he tenido tantas... A mí que me gusta contestar una a una, y todavía no he podido. Estoy agradecido, abrumado porque yo quiero escuchar y ser empático, como un vecino más, y por eso es otro campo en el que también estoy trabajando.

Esto es algo que ya ha hecho durante toda la campaña, según ha señalado...

Sí y hay que seguir con ese contacto. Los ferrolanos han valorado mucho el compromiso con Ferrol, y ellos son los protagonistas. Vamos a defender la ciudad y a estos por encima de todo.

Aseguraba que en los primeros cien días llevará a cabo varias medidas. ¿Cuál será la más inmediata?

Exactamente lo que yo he anunciado, voy a cumplir con mi palabra. Se notará el cambio desde el primer día, algo a lo que no estamos acostumbrado es que haya rapidez, porque la administración no es rápida pero yo, desde luego, lo que quiero es darle velocidad al Ayuntamiento. Nombraré el gobierno, no habrá que esperar semanas como ha sucedido los dos últimos mandatos. Será un gobierno preparado para gobernar desde el primer día, con personas que tienen experiencia tanto en el ámbito público como en los ámbitos de actuación necesarios para afrontar un gobierno. El segundo día lo que voy a hacer es abrir el Ayuntamiento a los vecinos, porque tienen que notar que tienen un Ayuntamiento a su disposición.

¿Las concejalías tienen todas ya nombres y apellidos?

Es un trabajo que tengo que hacer previo a la toma de posesión y estoy trabajando en eso con mucha seriedad. Tanto para su diseño como en la organización del Ayuntamiento. Tengo veinte días para cerrarlo, sabiendo que son decisiones clave que afecta a los próximos cuatro años. De todos modos, es evidente ya en la configuración de la lista que cuento con una persona del mundo del deporte, para dirigir el deporte, una persona del mundo de la educación para dirigir la educación, o una persona del de la cultura para esta área y esto es muy importante. Hay personas ajenas a la actividad política que vienen a dar lo mejor de su experiencia por la ciudad.

Nada más tomar posesión comienza un verano en el que ya están convocadas otras elecciones. ¿Cómo influirá en el funcionamiento el Concello?

Esa convocatoria es imprevista y altera los ciclos normales de la actividad pública pero no tiene por qué influir a la dinámica municipal. Como me gusta ver la botella medio llena, espero que sea positivo para Ferrol, con un nuevo presidente para el Gobierno de España que conoce nuestras necesidades pero también las potencialidades. Es una ciudad con una alta dependencia del estado y llevamos años con temas bloqueados.

Más allá de los proyectos o iniciativas que se ha comprometido a poner en marcha, ¿qué pasará con otros que ya están contratados o iniciados como las calles de la Iglesia, San Francisco o el derribo de la nave del mercado?

Ferrol no merece que demos ni un paso atrás en nada, me guste más o me guste menos el proyecto. Respeto el trabajo de todos mis antecesores. Algún proyecto de los citados, como el de la nave, es nuestro, de hecho. Sobre los otros dos, lo que voy a hacer es darles velocidad, porque los ferrolanos lo que esperan es que se cumplan los plazos de las obras y en estas dos los retrasos afectan directamente a los vecinos, al comercio y a la hostelería de la ciudad.

Para este mandato está sobre la mesa el desarrollo del convenio con Defensa. ¿Ocupará buena parte del mandato o se centrará más en otras cuestiones?

Los ferrolanos han elegido con sus votos no solo a un alcalde, sino también a un equipo y a un proyecto de ciudad. En nuestro caso, este fue diseñado con ellos y mi compromiso, por esta razón, es cumplir con ese proyecto de ciudad, que está diseñado y detallado todos y cada uno de los compromisos que asumimos.

Mi gran responsabilidad es ser capaz de hacer realidad ese proyecto, que yo creo que va a ser un proyecto de transformación nunca antes visto en la ciudad.