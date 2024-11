Jorge Suárez | “Preocúpanos o que non está, porque o que está é dos anteriores”

El grupo municipal de Ferrol en Común también se mostró muy crítico con los presupuestos, tanto por el contenido como porque se presentasen a los portavoces tan solo diez días antes de que se lleven a pleno. En este sentido, el portavoz de la formación, Jorge Suárez, apuntó a que las cuentas “semellan unha copia do orzamento de 2024, os mesmos investimentos sen executar que se reiteran ano tras ano polo Partido Popular”, censurando además que, para los proyectos de “Abrir Ferrol ao Mar” y la Cidade do Deporte la Xunta solo aporte el 50%, “cando toda subvención dunha administración superior soe ser financiada co 80%”.



“Preocúpanos máis o que non está, porque o que está xa estivera nos anteriores”, lamentó Suárez, afeando que no hubiese inversiones en el barrio de San Xoán y que las planteadas para otras zonas son “pequenas achegas testimoniais”. De igual modo, el portavoz de FeC también incidió en la falta de iniciativas “que revertan a situación do problema demográfico, de vivenda e de emprego”, afirmando igualmente que “o aspecto social está novamente esquecido”.



Por último Jorge Suárez también cargó contra dos aspectos concretos de los presupuestos de 2025: la solicitud de un nuevo crédito con la idea de abonarlo mediante fondos de otras administraciones, como Europa, y el incremento en la dotación para subvenciones nominativas y no de concurrencia competitiva.