Jon Solozábal (Diseño Industrial): “Todos salimos beneficiados de la relación de la escuela con el mundo empresarial”

El grado en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto, la titulación que, junto con el máster en Enxeñería en Deseño Industrial, se imparte en la EUDI del Campus de Ferrol, es uno de los que más rápido se cierra cada año, una demanda que, explica su nuevo director, Jon Solozábal, tiene que ver con el hecho de que “la comunicación de lo que hacemos se hace sobre todo a través del boca a boca” y con que “trabajamos un montón. Tenemos el Dream Team y mucha implicación en el proyecto”.



Ese proyecto, explica un Solozábal que afronta su segunda etapa –esta será por seis años, conforme a lo que marca la nueva ley– al frente de la Escuela Universitaria de Diseño Industrial, no ha cambiado nunca: “Formar profesionales para su integración en el mercado laboral”, subraya. No es esta meta una particularidad de la EUDI, pero el director tiene claro que la sociedad es diferente a la de hace algo más de dos décadas, cuando llegó al Campus de Ferrol. “No es la misma, desde luego”, comenta. “Ahora va todo muchísimo más rápido, las tecnologías han cambiado, los teléfonos móviles, antes no había redes sociales... Va todo muy rápido, pero aquí lo ralentizamos un poquito porque un proyecto de diseño no se hace en una tarde”, dice.

“La sociedad ahora no es como la de hace veinte años; ahora va todo más rápido y aquí lo ralentizamos”



En ese contexto, el responsable de la escuela tiene claro que el estudiantado debe recibir estímulos y experiencias. “Después de la pandemia estamos volviendo a recuperar ese espíritu After-Eudi, es decir, trasladarles qué pasa después de terminar aquí. Por eso vienen exalumnos que cuentan cómo les ha sido en ese proceso, en qué están trabajando... El mundo de la empresa es diferente, pero nosotros colaboramos con muchas firmas y durante su etapa de formación los alumnos van viendo cómo funcionan las cosas”, sostiene.



Los retos

Solozábal incide en esta idea. “Los estudiantes ya desde el segundo año empiezan a hacer proyectos con empresas”, señala, “por lo que ya cogen esa responsabilidad y la empresa se acerca a nosotros porque en todo este tiempo hemos hecho muchas cosas juntos, con el paraguas de la universidad: si no hay una institución detrás, esto sería muy complicado”.



El director alude de nuevo al boca a boca para justificar esta relación con el entorno empresarial. “Una empresa, cuando hace un proyecto, es que tiene un problema. No es porque le apetezca hacer una batidora, no; es que no vende, se ha quedado obsoleta, el material que utiliza no es el adecuado o no comunica bien. Y normalmente, cuando viene a nosotros, le damos un montón de soluciones a ese problema, así que todo el mundo sale beneficiado de esta relación”.