Javier Varela Ruíz, estudiante de la UDC | “El Cine Renacimiento de Ferrol tiene que devolverse de nuevo al público como punto de encuentro”

El joven Javier Varela Ruíz (33 años, Montevideo, Uruguay) se fijó en el Teatro Renacimiento de Ferrol para sacar adelante su Trabajo de Fin de Máster en Rehabilitación Arquitectónica. Bajo la tutela del profesor de la UDC Fernando Agrasar, plantea la creación de un espacio cultural y social para su recuperación.

¿Que le llevó a interesarse por el Cine Renacimiento de Ferrol?

Soy de Montevideo (Uruguay) y viajé a A Coruña para estudiar un Máster con una beca. Así empezó todo. Después, tengo un interés particular por dos cosas: las ruinas y los cines.



¿Se le ocurrió entonces fusionar ambas pasiones?

Primero empecé a buscar por separado cines y ruinas. Y cuando di con el Rena vi que tenía las dos cosas y dije: ¡genial, tiene que ser él!

¿Que desafíos encontró a la hora de recopilar información? Supongo que al no ser de aquí, partiría de cero...

No sabía nada, obviamente. La cercanía fue importante, porque yo estaba viviendo en A Coruña, por lo que me resultó sencillo ir hasta Ferrol. Pero sí que es cierto que me encontré con poca información sobre el cine. Había algunos libros que tenían datos sobre el proyecto original. Después el profesor me comentó acerca de un trabajo de una de las materias del Máster, que estaba en la Escuela de Arquitectura Técnica. Ese fue el más completo, elaborado por dos estudiantes en su momento, ahora dos arquitectos, en los años 80. Habían hecho un proyecto de rehabilitación del cine con él estando todavía en funcionamiento, por lo que tenían fotos antiguas, planos, memoria sobre el estado original... esa fue la mejor fuente de información que conseguí.

¿Qué tipo de intervención propone para la recuperación del inmueble?

Es una intervención que parte de la lógica de no romantizar la ruina, algo que estuvo un poco de moda hace un tiempo. Planteo que la ruina sea un punto de partida para el proyecto. Se propone, por ejemplo, mantener la tipología original, también derivado por lo que exige Patrimonio, que tiene ciertas restricciones. Uno no puede proponer algo que no esté cercano al programa original, debe ser algo de lógica similar. Es por eso que me propuse crear un espacio cultural-social, para mantener la lógica que tenía el cine como punto de encuentro. Otra restricción que encontré fue con respecto a la morfología, por lo que en cierta manera todo esto te lleva a mantener el volumen, aunque con materiales nuevos y la lógica contemporánea.

Los esqueletos de las ciudades son muy complicados de recuperar. Creo que es una cuestión que hay que incentivar

¿Cree que estas regulaciones dificultan los proyectos de rehabilitación?

Creo que siempre se puede trabajar con este tipo de restricciones, no es un impedimento para hacer proyectos.

El mayor impedimento quizás sea económico...

Probablemente sí. En este caso del Rena, siempre pensé que debería ser una inversión pública pero también pienso que se pueden incorporar cuestiones privadas para que esa conjunción funcione. Tal y como está, y por el coste que tiene el terreno –en manos privadas, que intentaron hacer un edificio de viviendas y Patrimonio lo impidió–... de momento no se ha logrado, por ejemplo, que la Xunta lo pueda comprar. Pero creo que este espacio tiene que devolverse de nuevo al público, es necesario un punto de encuentro social. Para inversión privada hay un montón de edificios alrededor que se pueden rehabilitar para vivienda, de hecho ya se están recuperando algunos.

¿Cómo ve la situación del patrimonio en Galicia?, ¿cree que es necesario apostar más por su rehabilitación?

Creo que hay un problema global. Acá en Montevideo hay muchos casos similares, de estructuras que han quedado abandonadas y en desuso. Son como esqueletos de la ciudad que son muy complicados de recuperar por las restricciones patrimoniales y la conjunción de que al sector privado no le interesa, porque se le pide un montón de desembolso para proteger el patrimonio. Creo que es una cuestión que hay que incentivar, para que se puedan recuperar muchos edificios.