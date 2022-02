James Rhodes: “Estoy enamoradísimo de España, pero tengo algo especial con Galicia; ahí me siento a salvo”

Él pondrá la banda sonora; al público le tocará imaginar su propia película, dice. El reconocido pianista británico James Rhodes llega este sábado a Ferrol (21.00 horas, Auditorio) con el mismo objetivo que en todos sus conciertos: invitar al espectador “a escapar del mundo cada vez más loco en el que vivimos y recargarnos un poco las pilas”.





Concibe sus actuaciones como un espacio en el que “poder cerrar los ojos y escapar durante una hora y media” de las redes, de las publicidades, de las polémicas, de los políticos, de los “realities”... Como también escapa él en sus recitales de la habitual solemnidad que envuelve a la música clásica. El artista británico ha acuñado un tipo de recital propio y personal donde, además de tocar, contextualiza las obras que interpreta y cuenta sobre el escenario la historia y apuntes biográficos de los compositores.





“El mundo de la música clásica es a veces muy cerrado, lleno de gente que quiere guardar este tipo de música solo para ellos y no la quieren compartir, como si hubiese que seguir sus reglas y tener mucha inteligencia... y la verdad es que todo esto es mentira”, afirma.





Accesible

Él quiere contribuir a su accesibilidad porque es parte de la cultura, “como un idioma, como la historia, como Lorca, como un Velázquez, y me rompe un poco el corazón que haya una generación entera que no tenga la oportunidad de esta experiencia”. Le entristece, en este sentido, el estado de la educación musical, “que ahora no existe”, no solo en España sino a nivel mundial, lamenta.





En el concierto del sábado, enmarcado en las primeras fechas de su Piano Tour 2022, presentará un show centrado en piezas de Beethoven (“Sonata in E minor Op 90” y “Sonata in C major Op 53 Waldstein” y Brahms) “Rhapsody in G minor” e “Intermezzo in E Flat”. Se muestra encantado de poder venir a tocar, por fin, a Ferrol, tras los sucesivos aplazamientos de la fecha inicial (fijada para marzo de 2020) debido a la

pandemia.





“Qué época tan rara”, exclama. A la pregunta de cómo afrontó él todo este tiempo, marcado por la crisis sanitaria, asegura que “la inmensa mayoría de la gente ha sufrido más que yo. Yo tengo mi piso, mi piano, he escrito un nuevo libro, tengo todo lo que necesito. Es verdad que no he tocado en vivo durante un año por la pandemia, pero he ensayado, tengo una terraza... pero sí, por fin volvemos a un tipo de normalidad, y para mí, es obvio que, como músico, necesito tocar”, explica.





Y si su llegada a España hace cuatro años le ha cambiado la vida –“ahora por fin ya soy español, ya tengo mi pasaporte español, he renunciado como ciudadano de Inglaterra, y nunca he sido tan feliz”, destaca–, no oculta su gran debilidad por Galicia.





“Estoy enamoradísimo de España pero tengo algo realmente especial con Galicia desde el primer momento que estuve ahí. Mi mejor amigo es gallego, mi comida favorita es la de los restaurantes gallegos que hay aquí, en Madrid, y la gente en Galicia siempre te acoge con los brazos abiertos; ahí me siento cien por cien a salvo, me siento en casa”, cuenta.





Sueña con “comprar un pequeño piso al lado del mar en Galicia” y tiene tantas ganas de conocer Ferrol que ha cambiado su vuelo para poder estar unas horas más en la ciudad y “explorar” sus calles y rincones a través del objetivo de su cámara.





El sábado, el público podrá disfrutar de su música en un concierto enmarcado en el ciclo Son(s) Ferrol, promovido por la empresa I-Radia Crea desde el año 2012 en la ciudad.