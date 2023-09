Jaleo en el pleno a causa de los consejos escolares y reproches por San Francisco

El pleno ordinario de septiembre transcurría ayer con rapidez hasta que embarrancó inesperadamente en el nombramiento de concejales para los consejos escolares. Ahí se desveló una polémica arrastrada en los últimos días, tras la propuesta que presentó el gobierno de copar todos los CEIP y dejar el resto de centros para la oposición. Tras las protestas, la idea se reformuló incluyéndolos en uno de estos colegios (tres en total) pero eso tampoco fue satisfactorio porque no se tuvieron en cuenta las peticiones de los grupos y así se llevó al pleno. Acusaciones de imposición se cruzaron con la concejala de Educación, Patricia Cons, así como alusiones personales que no se incluirán en el orden del día. El alcalde lamentó la situación y pidió un receso para llegar, como es habitual en este tema, a un acuerdo por unanimidad, que finalmente se produjo tras tener en cuenta las solicitudes de la oposición.



El pleno pasó también por la situación de los trabajadores de parques y jardines, allí presentes, a cuenta de facturas de su servicio de febrero y marzo en las que no se recogen las mejoras salariales del convenio, algo sobre lo que se le preguntó al gobierno, así como sobre el estado de tramitación de los pliegos. La concejala de Hacienda, Susana Sanjurjo, aseguró que se busca el procedimiento más adecuado para asumir esta cantidad con la que se actualizaría su salario, ya que no entra dentro de la facturación ordinaria. Sobre los pliegos no avanzó novedades.



Se aprobó el informe de seguimiento del Plan de Acción para o Clima, aunque se le pidió al gobierno local más compromiso y se criticaron políticas como la entrada de más coches en el centro de la ciudad, la retirada de fondos del presupuesto que se iban a destinar a luces LED o el retraso en la delimitación de la Zona de Bajas Emisiones.

Ferrol medieval



Se informó en la sesión de subvenciones municipales, de las víctimas de violencia de género y de las bases de los premios de investigación –FeC y BNG rechazan que uno de ellos lleve el nombre de González Llanos por incumplir la Ley de Memoria Histórica–.



Tras la moción conjunta de la oposición sobre el CEIP San Xoán para que mantenga la unidad suprimida –se rechazó– se trató sobre los restos arqueológicos medievales encontrados en la San Francisco y enterrados sin investigar. Habló Antonio Casal, de la Asociación Ferrolterra Antiga. “É unha mágoa que unha cidade que aspira a ser Patrimonio da Humanidade considere unha práctica correcta botarlle cemento por riba a uns achádegos arqueolóxicos”, lamentó.



Oportunidad perdida, decisión incomprensible, actitudes propias del siglo XX o falta de respeto por el pasado fueron algunas de las expresiones empleadas por los grupos de la oposición para referirse a lo sucedido. La justificación del gobierno es la que ha sostenido en las últimas semanas: es necesario acabar la obra antes del 31 de diciembre para no perder los fondos europeos.