El ITJ finaliza su agenda en Galicia con una jornada informativa en As Pontes

La Casa Dopeso de As Pontes acogió ayer, como parte del calendario de encuentros que la directora del Instituto de Transición Justa, Laura Martín está realizando por las zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas en Galicia, una jornada informativa sobre las diferentes líneas de ayudas y proyectos en marcha gestionados por este organismo. La cita, que generó no poca expectación, contó con la presencia, además de la propia Martín, del alcalde de la localidad y presidente de la Diputación, Valentín González; la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas; el director xeral de Planificación Enerxética de la Xunta, Pablo Fernández; la secretaria general de ACOM, Carolina Morilla; y del director general de Endesa Noroeste, Miguel Temboury, así como de representantes de los diferentes municipios integrados en el convenio de As Pontes.

La directora del Instituto de Transición Justa, Laura Martín, explicó los diferentes proyectos en marcha en el área I Cedida



De esta forma, el evento arrancó con la intervención de Laura Martín, que puso en valor los “excelentes resultados” que están dando los acuerdos para el impulso de concellos afectados por el cierre de centrales, con especial énfasis en As Pontes. En este sentido, la directora del ITJ defendió la actuación del Gobierno central ante esta tesitura, aseverando que “no ha eludido la responsabilidad de buscar un futuro para estos municipios”, sentenciando que el objetivo de los convenios de Transición Justa no era otro que “generar nueva actividad y empleo”.

Ayudas para infraestructuras



Entrando en las diferentes actuaciones del ITJ, Martín informó a los participantes en la jornada que, en el caso de la convocatoria de ayudas para infraestructuras municipales en los ámbitos digital, ambiental y social, en el área pontesa se presentaron un total de 20 proyectos por parte de 14 Concellos, siendo aprobados de forma provisional doce de ellos. La resolución final de los mismo, apuntó, se hará oficial en las próximas semanas con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).



Asimismo, Laura Martín recordó, como ya hiciera en las otras citas de este calendario de encuentros, que dada la gran calidad técnica de los proyectos y la alta participación en la convocatoria, desde el ITJ se está trabajando en sacar adelante una segunda ronda de ayudas, con un presupuesto de 25 millones de euros.

Proyectos industriales



Otro de los puntos que abordó la directora del Instituto de Transición Justa fue el de los diferentes proyectos industriales de gran envergadura en marcha en el área de As Pontes. A este respecto, Martín incidió principalmente en la fábrica de neumáticos de nueva generación de la china Sentury Tire –apuntando que supondrá una inversión de 477 millones de euros y la creación de 750 empleos directos–; así como en la bioplanta de Ence, que cuenta con una dotación de 355 millones y que generará 150 empleos –estimando, de igual modo, que estos podrían llegar a los 1.000, contando indirectos e inducidos–.

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, durante el evento I Cedida



Por último, la responsable del organismo estatal abordó la línea de ayudas de 50 millones de euros para proyectos empresariales innovadores, que está dividida a su vez en dos apartados, dependiendo del grado de inversión inicial –uno para grandes iniciativas, con una dotación de 40 millones, y un segundo para propuestas más modestas, con diez–.

Motivación e iniciativa



Abordando ya al resto de participantes en la jornada, el alcalde de la localidad, Valentín González, abogó por “optimizar os fondos europeos” junto con los propios, celebrando, al mismo tiempo, la “motivación e iniciativa para emprender” del tejido económico local. Del mismo modo, González Formoso insistió en que las zonas como As Pontes y Cerceda precisan “deste tipo de instrumentos”, en relación a las ayudas del ITJ, así como “dun seguimento dos mesmos, que se concreten en proxectos que teñan todas as facilidades administrativas”.



Por su parte, el director xeral de Planificación Enerxética, Pablo Fernández, defendió durante su intervención “unha transición enerxética ordenada que non deixe atrás o tecido industrial”. A este respecto, Fernández Vila añadió que la Xunta está apostando firmemente por el modelo de contratos energéticos a largo plazo con empresas electrointensivas, poniendo como ejemplo el acuerdo firmado entre Endesa y Sentury Tire para el suministro de sus futuras instalaciones pontesas. De igual forma, el director xeral adelantó que la administración autonómica planea poner en marcha “axudas para proxectos singulares de descarbonización e renovación industrial ou comunidades enerxéticas nos polígonos empresariales”.

Apuesta por la eólica



Por otro lado, el director general de Endesa Noroeste, Miguel Temboury, abordó durante su intervención el plan Futur-e de la empresa, centrándose especialmente en la apuesta de la compañía por el sector de la eólica. En este sentido Temboury profundizó en el acuerdo mencionado por Fernández para el suministro eléctrico de Sentury Tire, incidiendo en el papel activo de la corporación a la hora de “captar” a la china para que se asentase en As Pontes y recordando que Endesa invertirá 229 millones de euros para la construcción de los parques eléctricos que darán suministro a la planta. Del mismo modo, el directivo también subrayó el acuerdo alcanzado con Alcoa para suministrar el 33% de sus necesidades energéticas y, al mismo tiempo, para gestionar los contratos con el resto de proveedoras.

Intervención de Miguel Temboury (izquierda) en la jornada | Cedida



Por último Temboury también hizo hincapié en la situación de la central térmica de As Pontes, apuntando que, contra todo pronóstico, el uso de sus dos grupos activos apenas fue necesario el pasado invierno, adelantando que el cierre completo de las instalaciones “no debería demorarse mucho”.

Valoración particular



Finalmente, el teniente de alcalde de Cabanas, Iago Varela, que acudió a la jornada informó al término de la misma de los dos proyectos presentados por el Concello para infraestructuras municipales fueron elegidos para obtener una subvención.



Estas iniciativas, que recibirán una dotación conjunta de 1,2 millones de euros, serán la construcción de un espacio coworking en Vilar do Colo y la mejora ambiental y digital del Piñeiral da Magdalena.