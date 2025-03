Irene Gallego, alumna del Campus de Ferrol: “Con las semanas, esto tomó un color más bonito”

Con 18 años, Irene Gallego decidió salir de su Granada natal para recorrer los más de mil kilómetros que la separan de Ferrol para iniciar sus estudios universitarios. “No tenía muy claro lo que quería estudiar, solo sabía que iba a ser una ingeniería”, apunta.

En internet pudo ver las notas de corte “y cuando metí en el buscador ingeniería mecánica, me salió el doble grado del Campus de Ferrol (mecánica y naval), el único sitio en el que se oferta”, explica. A Irene, al principio, le dio un poco de vértigo pensar en marcharse tan lejos. “Sabía que quería salir de Granada, de mi zona de confort, pero no tanto”, reconoce. Con todo, “aunque dudé a la hora de hacer la matrícula, al final me animé y pensé que no sería mala opción conocer otra parte de España diferente. Y aquí estoy”.



En su caso, además, la granadina llegó sola y no tuvo demasiadas dificultades en conseguir alojamiento. “Encontré en poco tiempo y bastante económico. Es una de las ventajas de las ciudades pequeñas”, señala.

La adaptación fue rápida, “aunque era todo muy nuevo”, comenta, “y a veces me preguntaba si este era mi sitio y si de verdad me apasionaba la carrera, pero conforme fueron pasando las semanas hice amistades, conocí gente y todo se hizo mejor y tomó un color más bonito”.

Irene valora sobre todo las posibilidades y las opciones laborales que le ofrecen los estudios que está haciendo, un factor importante que se tiene que complementar con otros más personales. “Y la verdad es que a Ferrol, poco a poco, se le acaba cogiendo aprecio, sobre todo por la gente que me estoy encontrando en el camino. Merece la pena”, concluye.