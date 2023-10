Inversiones “partidistas” en Ferrol

Las inversiones anunciadas tras la reunión mantenida entre el alcalde, José Manuel Rey, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda,.fueron contestadas por los grupos de la oposición, que coincidieron en hablar de “partidismo” pero también de “sumisión” del regidor local a la administración autonómica, con respecto a inversiones que, a juicio de los portavoces de PSOE, Ángel Mato; FeC, Jorge Suárez; y BNG, Iván Rivas, corresponderían a la Xunta.

Y es que la “corresponsabilidad” de la que hicieron gala en la tarde del pasado lunes los mandatarios local y autonómico no ha sido bien valorada por los partidos de la oposición en Ferrol.

PSOE

Así, el PSOE, cuyo portavoz, Ángel Mato, se reunió hace un año con Rueda, considera que desde su formación y desde la Alcaldía que entonces ostentaba “non se puxo ningún problema para que a Xunta poidese investir en Ferrol, lonxe disto, deu todas as facilidades e puxo todas as súas infraestruturas ao seu dispor para poder traballar de forma conxunta ao longo dos catro anos”.

BNG

Iván Rivas considera “broma de mal gusto” que se le pida “corresponsabilidade” a Ferrol “cando moitos dos actuais problemas foron provocados polas súas propias decisións e inacción”. Además, habla de una actitud del alcalde “triste” ya que, a su juicio, “no canto de exixir á Xunta que cumpra coas súas obrigas, móstrase sumiso ante as vaguedades e ambigüidades do presidente do organismo autonómico mentres os problemas reais continúan aí”.

FeC

El portavoz de FeC, Jorge Suárez, habla de “uso partidista das institucións” y asegura que el Partido Popular “xa puxo en marcha a súa maquinaria preelectoral de publicidade e propaganda”. Así, apunta que ese “suposto acordo” incluye cuestiones necesarias para la ciudad “dende o siglo pasado” y que ahora se anuncian “nun uso partidista, pois no mandato de Ferrol en Común ou do PSOE nin se dignaron a pisar Ferrol e adquirir algún compromiso coa nosa cidade”.

Ángel Mato, portavoz del PSOE: “Rey Varela prégase ao PP, asumindo que o Sergas non pague IBI”

El portavoz del PSOE en el Concello, Ángel Mato, calificó de “intolerable e dificilmente entendible” que después de ocho años de “sequía absoluta” por parte de la Xunta en Ferrol, ahora “por coincidencia de siglas” la actitud del ejecutivo cambie. El exalcalde socialista “retó” a Rueda a que se diga dónde puso problemas su partido para que se invirtiese en Ferrol y aunque mostró su coincidencia con propuestas como el desarrollo del polígono industrial de Mandiá, recordó que “é grazas ao convenio suscrito no pasado mandato entre Concello e Defensa”.

"É intolerable que despóis de oito anos de sequía absoluta agora se cambie, por coincidencia de siglas"

Mato habló de “coacción á veciñanza” porque parece que solo se invierte cuando el gobierno es del mismo color y las demandas en materia deportiva, centros educativos o cascos históricos estaban ahí, indicó. En relación al convenio con el Sergas, uno de los escollos en su reunión del pasado año con Rueda, Mato se reafirmó en su negativa a la exención del IBI a los equipamientos sanitarios y culpó a Rey de “pregarse aos intereses do PP eliminando ingresos necesarios”.

Iván Rivas, portavoz del BNG: “Hai vaguedades e ambigüidades cando os problemas reais continúan”

Iván Rivas culpa a la Xunta de muchos de los problemas de la ciudad y habla de “vaguedades e ambigüidades” cuando los problemas reales continúan. En este sentido, el portavoz nacionalista se refirió a que se condicionan temas como el pabellón del IES de Ferrol Vello a la participación del Concello, del mismo modo que otras infraestructuras en centros educativos “cando as competencias e responsabilidades son absolutas da Consellería de Educación”. Se reclama colaboración con el Ayuntamiento en el desarrollo de obras en la fachada marítima cuando “carecemos de ingresos para desenvolver investimentos pola exención de tributos a Autoridade Portuaria ou defensa” y “se alongan os prazos e se nos pide corresponsabilidade para custear o saneamento” cuando ya se paga una tasa de depuración.

"Fálase de corresponsabilidade cando a competencia e responsabilidade é absolutamente da Xunta"

Del mismo modo, se habla de financiación en rehabilitación en los BIC cuando “se sepulta o patrimonio arqueolóxico” y después de anunciar las obras del CHUF se “condiciona á exención do IBI”.

Jorge Suárez, portavoz de Ferrol en Común : “O Concello de Ferrol está a aceptar competencias que non lle corresponden”

Partidista, difusa y propagandística fueron los calificativos elegidos por el portavoz de FeC para definir la reunión mantenida por el alcalde con el presidente de la Xunta, acusando a las partes de comenzar una precampaña electoral.

Suárez critica que se acuerden inversiones “co diñeiro de todos e todas” cuando gobierna el mismo partido, tras años sin adquirir ningún compromiso y define, de todos modos, los anuncios como “difusos e pouco concretos”, además de reiterar algunos como el saneamiento del rural, abrir Ferrol al mar o las áreas de regeneración urbana.

"Reclamamos unha xunta de voceiros para coñecer o cronograma e o detalle dos proxectos pactados"

Reitera la idea de que no son competencia del Concello actuaciones como el pabellón del IES de Ferrol Vello o instalaciones deportivas para las que ahora se anuncia que serán asumidas “na metade do custo” por el Concello. Echa, además, en falta actuaciones como los planes sociocomunitarios de San Pablo o Recimil o el transporte público. Pide, así, una junta de portavoces para explicar el cronograma y el detalle de los proyectos.