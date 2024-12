Las iniciativas comerciales de los barrios impulsan las ventas navideñas

Ferrol se encuentra inmersa en plena campaña de compras navideñas. A poco más de dos semanas de la llegada de Papá Noel a los hogares de la ciudad naval, los vecinos comienzan a tachar nombres y artículos de sus listas de regalos, aun cuando tradicionalmente tienden a apurar hasta el último minuto.



En medio de esta vorágine, la Xunta lanzó ayer la segunda fase de su iniciativa “Activa Comercio”, una suerte de bono electrónico con el que se pueden sufragar hasta 30 euros en estas compras. Y es que la primera ronda cultivó tal éxito, terminándose los fondos en menos de 48 horas, que el ejecutivo autonómico ha optado por liberar una nueva dotación para que aquellos que no pudieron disfrutarlo en noviembre –o que sí lo hicieron pero que no agotaron su cartera virtual– puedan aprovecharlo para las compras de Navidad.

Los vecinos del centro desafiaron al mal tiempo para aprovechar la oferta | D.A.



En este sentido, la primera fase contó con una cuantía total de 2,5 millones de euros, a los que se suman otros tantos en esta ampliación. Como señaló el presidente del gobierno gallego el pasado día 4, el objetivo de esta campaña es “axudar ao comercio”, al tiempo que “se move a pequena economía”.

Compras ferrolanas



“El mes pasado, cuando se activó el primero, se terminó en seguida. La gente ya está al tanto de cuándo comienza y la verdad es que tiene mucho éxito y mucho reclamo”, explica Olegario Álvarez, presidente de la Asociación de Comerciantes de Ferrol-A Magdalena, mostrándose satisfecho con el funcionamiento de la propuesta. Respecto a la ampliación, todavía en marcha pero que se agotará de forma inminente, el profesional señala que los responsables de los establecimientos adheridos a la promoción le trasladaron que esta segunda fase había funcionado incluso mejor que la primera, con clientes haciendo uso del bono desde primera hora de la mañana en previsión de lo rápido que finalizó el anterior.



En este sentido, Álvarez detalla que el mayor éxito se está cosechando en aquellos comercios más activos en las redes sociales, dado que se lo trasladaron a sus clientes en el momento en el que se hizo pública la ampliación. Asimismo, el presidente de la entidad recuerda que a finales de noviembre se celebró en A Magdalena su propia campaña de “Black Friday” en la que se sortearon cheques regalo, por lo que algunos de los agraciados pudieron disfrutar ayer de los descuentos por partida doble.



Por su parte, Alfonso Gómez, presidente de la entidad Ultramar Village –que unifica hosteleros, comerciantes y otros negocios de la zona– también señala con satisfacción que “hay bastante gente en los comercios”. En este caso, la campaña de la Xunta toma el relevo de “Déixate querer” –que ofrecía a los clientes la posibilidad, hasta el pasado domingo, de participar en un sorteo de 52 cheques regalo por valor de 125 euros– y que, como afirma Gómez, tuvo “una buena repercusión”. “Ya llevamos años haciéndola y la gente, aunque parezca que son iniciativas que puedan pasar desapercibidas, ya está enterada”, detalla, incidiendo en la importancia del “boca a boca” en la misma.

La temporada de regalos en Ultramar todavía está “arrancando” | D.A.



Por otro lado, desde la asociación ECHO Catabois, se anticipa un mejor funcionamiento de esta segunda fase respecto a la primera. Como explica el secretario de la entidad, José da Lama, el anterior bono tuvo menos publicidad y, por ello, “mucha gente no se apuntó”, aunque subraya que en los que sí lo hicieron “funcionó”. “Ahora imagino que en esta segunda vuelta, al ver el éxito de la primera, habrá más gente adherida”, afirma. La propuesta de la Xunta, asimismo, se une en Catabois a la campaña “Merca no teu barrio”, que permanecerá activa hasta el día 19 y que busca impulsar la actividad de aquellos negocios que no pertenecen al sector hostelero. En este caso, la iniciativa consiste en el sorteo de dos estancias de fin de semana para dos personas en un hotel de cuatro estrellas y tres tablets, valoradas en 235 euros cada una.

Campaña navideña



Respecto a la campaña de compras navideñas, los responsables de las diferentes asociaciones coincidieron en que el flujo de clientes está siendo bueno, aunque se trata del inicio de la temporada y que, por tanto, se espera que vaya cogiendo impulso a medida que pasan los días. “El balance es positivo. Aún falta la segunda quincena, que es sobre todo la más fuerte y esperamos que siga en esta línea”, explica Olegario Álvarez.



Por su parte, Alfonso Gómez apunta a que la campaña de momento “está arrancando”, pero cree que “estos días empezará ya a activarse más”, dado que las mayores compras navideñas se dan a pocos días del inicio de los festejos. Por último, José de Lama también comparte las buenas perspectivas para la temporada de compras, incidiendo en el gran impulso que está suponiendo la iniciativa “Merca no teu barrio”, especialmente por lo atractivo de los obsequios que se sortearán.