Un informe de la Valedora do Pobo sobre inclusión y vivienda ve “avances” en Ferrol

La Valedora do Pobo ha trasladado a los municipios sus conclusiones sobre la actuación de oficio referida a infravivienda y chabolismo en Galicia. Se trata de un documento que elabora a raíz de las reuniones con entidades representativas en materia de inclusión social, dentro de un convenio con la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y tras pedir información a los concellos. .



Las conclusiones apuntan, en general, a que la situación ha mejorado pero todavía no se han erradicado los asentamientos segregados y el chabolismo.



Desde el Concello de Ferrol resaltan que el informe reconoce el “avance” registrado en la ciudad tras analizar las políticas sociales puestas en marcha desde la institución municipal y que se dirigen, de forma singular, a las personas de etnia gitana.



La concejala de Benestar Social, Eva Martínez, valoró estas conclusiones que, apunta, “confirman o esforzo” que se realiza para “mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e, en concreto, as intervencións sociais en colectivos vulnerables, especialmente coas persoas de etnia xitana”. Añade que “aínda que temos moito traballo por diante, a valoración positiva da Valedora do Pobo é moi importante para nós posto que recoñece que imos na boa dirección”.



Desde la concejalía indican que la Valedora hace referencia a los programas de inclusión social y, en ese sentido, avanzan que dos de ellos se pondrán en marcha en el plazo aproximado de un mes. Se trata de la continuación de “Ferrol Cidade Inclusiva”, que acompaña en distintos ámbitos para lograr la autonomía personal y familiar, conseguir una vivienda e incorporarse al mercado de trabajo; y de un programa nuevo en Ferrol y específica para el colectivo gitano dirigido a la inclusión social a través de un diagnóstico inicial y un acompañamiento social, sociolaboral e intercultural a través de diferentes talleres y acciones.