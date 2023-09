Impiden la entrada a Navantia Ferrol a trabajadores de cuatro empresas que no cumplen el convenio del metal

Los representantes de los sindicatos de las distintas federaciones con representación en Navantia, del comité de empresa, y arropados por delegados de la industria auxiliar mostraron esta mañana su unidad, movilizándose e impidiendo a las puertas de la factoría de Navantia Ferrol la entrada a trabajadores de cuatro firmas de la industria auxiliar (Kaefer, Gabadi, Monfina y M.Blanco) por incumplimiento del convenio que les correspondería por el trabajo que desempeñan en la empresa naval (convenio del metal de la provincia de A Coruña). Ya se les ha notificado que no se les dejará pasar hasta que rectifiquen los contratos.

Los sindicatos ya mantuvieron reuniones con representantes de las empresas (acudieron en torno a una treintena), el pasado mes de julio, para abordar esta cuestión, de cara a la gran carga de trabajo que se espera en la factoría con la construcción de las fragatas y con el fin de evitar que la "competencia que se facían entre as empresas nas licitacións fora a costa dos salarios e condicións dos traballadores ", explicó Vicente Vidal, de la federación de Industria de la CIG, y señalan que ahora está en manos de Navantia tomar las medidas oportunas para que se cumplan las condiciones que deben regir para los trabajadores que operan en la factoría naval.

"Navantia ten a oportunidade de poñer orde dentro da insdustria auxiliar destes astaleiros, porque lle interesa moito e nós non imos dar marcha atrás", explican. Instan a que se aclare bien qué trabajos tienen que hacer y se encuadren en la categoría que les corresponde y, como apuntó Alejandro Bello, de CCOO Industria, "non hai prazo marcado, as empresas xa están fora del e teñen que tomar medidas xa, pagando nas seguintes nóminas polo convenio que corresponde". En la misma línea se mostró también de José Ángel Ventureira Díaz, secretario general de UGT FICA.

Muchas de las empresas aplican convenios de construcción o de servicios, actividades que no son las que están realizando, en algunos casos, por lo que señalan que "non imos permitir que as empresas aforren cartos en base as condicións laborais dos traballadores. Abuso que vexamos, abuso no que nos verán aquí nas portan", señalaron a la entrada del astilero. Anuncian, además, que si hay que convocar huelga se convocará.

Esta mañana impideron el paso de los trabajadores de cuatro empresas y trasladarán la actuación también a Navantia Fene la próxima semana y, a medida que vayan detectando posibles irregularidades en las contrataciones, seguirán ampliando o cambiando, en el caso de que se subsanen, los impedimentos de acceso a unas u otras empresas.

También señalan que no van a opermnitir lo que pasó esta mañana de que "veña a xefa de recursos humanos dunha empresa a coaccionar a ameazar aos seus traballadores e chamando á Policía para pasar por riba deste piquete informativo, non nos treme o pulso e estaremos o tempo que faga falta", aseguran.