La II República fue recordada con un acto en el monumento a las víctimas del franquismo

Un año más, la agrupación de Esquerda Unida de Ferrol conmemoro el 93º aniversario de la proclamación de la II República con un acto en el antiguo cementerio de Canido.



Flores, complementos y banderas tricolores se mostraron en un sencillo acto en el que se defendieron los valores que representa la II república, en cuanto a avances sociales y democráticos, impulso de la educación y la cultura y el derecho al trabajo.

Emilio Cortizas



Así, apuntaron que se apostó por “dignificar as condicións de vida do agro, o rexeitamento da influencia da igrexa ou da banca na vida cotiá das xentes, a defensa do dereito das mulleres e un longo etcétera”.



El monumento a las víctimas del franquismo, en el parque Antón Varela, recibió una ofrenda floral, convirtiéndose así ya en un punto de referencia para actos vinculados con la defensa de la igualdad y la libertad y en recuerdo de los fallecidos.