Hume versus Rousseau, intrahistoria de una disputa "viral"

Es una de las enemistades más sonadas de la Historia de la Filosofía, pero la que protagonizaron en 1766 David Hume y Jean-Jaques Rousseau tiene de excepcional que hasta ese momento habían cultivado una relación de amistad y admiración que se rompería por algo aparentemente trivial. O eso parece.

Este “affaire” ha sido tratado en diferentes publicaciones, pero nunca hasta ahora se había editado en español la correspondencia del intelectual escocés. La recoge el catedrático de Filosofía Moral de la Universidade da Coruña, José Luis Tasset, en el libro “Hume. Mi disputa con Rousseau”, editado por Laetoli y que esta tarde, a las 19.00 horas, se presenta en el salón de grados de la Facultade de Humanidades e Documentación del Campus Industrial de Ferrol.



“Lo primero que me llamó la atención”, explica el profesor, “fue por qué se enfadó tanto Hume con Rousseau; por qué llegaron a una discrepancia tan cruda cuando realmente estaba acostumbrado a discrepar de otras personas con las que no había tenido ningún tipo de problema. Eso me hizo pensar que había algo más que razones de tipo personal”.



Así, Tasset apunta que “lo interesante” de esta publicación es que la correspondencia que intercambiaron Hume y Rousseau “muestra muy bien un cambio drástico de época, es decir, un conflicto entre una tradición más ilustrada, más racional, más basada en la lógica, y una lógica que podemos definir como la lógica del corazón. Rousseau era un hombre que, más que pensar, sentía”, una filosofía que, para Tasset, encaja con la “sensibilidad dominante hoy en día”.

“Hume le había proporcionado todos los recursos materiales necesarios a Rousseau, pero este se quejó de que el escocés no se había portado con él como un buen amigo”



El catedrático de Filosofía Moral recuerda que la polémica sería hoy en día “trending topic”. “Se seguía en los periódicos incipientes, medio mundo estaba pendiente y llegaron a publicarse hasta 70 libros en favor de uno o de otro”, comenta. Este fervor llevó a Tasset a indagar por qué esta polémica “tuvo tanto éxito e interés” y cree conocer la razón. “Fundamentalmente porque era un choque entre el final de una época, la Ilustración, y el comienzo de otra, el Romanticismo. Eso fue lo que la hizo tan interesante, para sorpresa no tanto de Rousseau, que era consciente de la trascendencia y el apoyo que tenía de la gente, sino de Hume, que era un hombre anclado en una visión más sosegada y racional de la cultura”.



Cronología

Tasset ha traducido esas cartas que Hume recopiló, contextualizó y publicó como libro en 1766. En esta edición, el profesor de la UDC incluye una introducción, una cronología detallada sobre los principales acontecimientos que dieron lugar a ese desencuentro, así como un epílogo en el que interpreta la polémica y su significado en aquel momento.



El autor de “Hume. Mi disputa con Rousseau” rescata una frase de Bertrand Russell para resumir su posición. “Dijo que Hume llevaba razón, pero no tuvo seguidores, y que Rousseau estaba equivocado, pero tenía legiones de admiradores”, recuerda antes de añadir que “el francés se había portado mal con Hume, que se lo había llevado a Inglaterra y conseguido una pensión del rey, una casa de campo para que viviera y le había dado todo lo que alguien puede necesitar desde el punto de vista material”. Pero eso no era, indica Tasset, lo que el romántico Rousseau buscaba. “Le echa en cara que no lo ha querido lo suficiente, que no se ha portado como un buen amigo. Le dice que se ha preocupado por llenarle el monedero cuando lo que tenía vacío era el corazón”, dice.



Esta agria polémica, aparentemente banal, abriría una brecha que nunca acabaría de cicatrizar entre ellos. Y todo apunta a que fue Rousseau el que quiso “hacerla viral”. “En realidad, él no lo hizo público, pero le dio permiso a uno de sus editores para que publicara una carta en la que cuenta su polémica con Hume. En ese momento, el escocés se vio obligado a responder, pese a que no quería porque la consideraba una disputa privada” que, además, relata el profesor, arrastró a otras personalidades de la época como el propio Voltaire, que no dudó en ponerse del lado de Hume.



Tasset tiene claro que, pese a que el combate en directo lo ganó Rousseau, porque en su momento era “mucho más famoso y tuvo mucha más trascendencia cultural”, la Historia “ha acabado poniendo a cada uno en su sitio”. En ese sentido, asegura que “en el panteón de los filósofos ilustres está Hume porque su influencia en la filosofía del siglo XX ha sido tremenda, intensísima en todos los ámbitos”.