La hostelería de Ferrol se reinventa

Hace un par de meses, en pleno verano, el cocinero más mediático de la ciudad naval, Daniel López, chef de O Camiño do Inglés y socio también de Josefa´s Bar, afirmaba que julio no había sido el mes esperado y su sensación entonces era que había gente por las calles, que se notaba esa llegada de turistas y visitantes, pero que estos se dejan poco dinero en general en las arcas de los negocios locales. Sí que es cierto que en agosto la afluencia de visitantes fue más importante y esa sensación ha mejorado un poco.



Para paliar momentos como estos o simplemente para premiar la fidelidad de sus clientes, los negocios de la ciudad suelen sorprender a sus acólitos con propuestas novedosas, en forma de jornadas temáticas, menús especiales con motivo de celebraciones o simplemente para salir un poco de la zona de confort tanto del chef como del negocio. Alternativas todas ellas que suelen contar con el respaldo de la clientela.



El propio Daniel López promueve estos días unas jornadas temáticas en su restaurante ubicado en la calle Espartero, “una nueva línea dentro de la propuesta de O Camiño do Inglés, una especie de hamburguesería efímera que hago, un proyecto que inicié en Santiago hace un tiempo, desarrollé la marca y el logo pero no le di un espacio físico para poder hacerlo cuando me apeteciese”, explica el cocinero. Este añade que se trata “de una idea con la que llevo ya tres años y he llegado a desarrollar en algún evento puntual y por fin ahora decidí traerla a Ferrol”. Asegura que es un proyecto con fecha de caducidad. Esta nueva propuesta de Daniel López bautizada como “Shell & Burguer”, lo que traducido al español viene siendo concha y hamburguesa, se va a desarrollar solo durante tres noches de jueves de los meses de octubre, noviembre y diciembre. “A final de año esto se acaba, es como si de una colaboración se tratara, con principio y fin”. La oferta, como explica el chef, se basa en dos entrantes, uno de ellos a base de mejillones con salsa de nata y vino blanco acompañados de patata frita, y otro entrante y dos hamburguesas a elegir. Una de ellas, “La inolvidable”, es de corte clásico con carne de vaca del país seleccionada con queso y encurtidos. Los comensales también disfrutaran de un postre. Este mes la oferta es a un precio fijado pero es posible que en noviembre o diciembre se ofrezca una carta con más propuestas, como explica López, quien quiere que quede claro que esto solo es una propuesta pasajera. “O Camiño tiene su espacio y su local, dejándose asaltar unos días concretos por esta nueva idea, pero el próximo año ya no estará, ya que nada tiene que ver con el restaurante”, precisa.



El chef ferrolano se suma así a una corriente más que habitual entre los grandes cocineros del país, que ven en las hamburguesas de autor nuevas líneas de negocio. Así ha ocurrido con cocineros con estrella Michelín como el madrileño Dabiz Muñoz, el malagueño Dani García, o el chef vasco Martín Berasategui, entre otros. Muchos de ellos han sido imagen también de grandes cadenas de comida rápida con su propia versión de hamburguesa.



La idea de López, quede claro, no es más que algo momentáneo. El tiempo dirá si al igual que esos grandes chefs apuesta por una nueva vía de negocio.



Lo cierto es que al sector siempre le viene bien reinventarse para dar un nuevo impulso a sus negocios captando la atención de su clientela habitual pero también de otra nueva. De hecho, este año han sido varios establecimientos de la ciudad los que por una razón u otra han agasajado a sus clientes con novedosas experiencias gastronómicas.



Uno de estos restaurantes ha sido A Gabeira, en Valón, que celebró por todo lo alto una efeméride pocas veces alcanzable como su centenario. Para la ocasión el chef Miguel Campos han tirado de agenda y ha contado con la presencia de los mejores cocineros del panorama gallego que deleitaron a sus comensales con elaboraciones del más alto nivel maridadas con vinos de las mejores bodegas del país. En total han sido nueve experiencias enogastronómicas las que se han celebrado en este mítico restaurante ferrolano desde junio de 2023 y que han culminado en julio de este año.



Asimismo, días después de celebrar su tercer aniversario de vida (abrieron el 27 de agosto de 2021) los responsables de otro de los restaurantes más solicitados de la ciudad como es Bacelo (Dolores, 44), informaban a sus seguidores a través de las redes sociales de la celebración de una cena maridaje, que incluía visita a un viñedo, que organizaron en colaboración con Bodegas el Paraguas. Una propuesta que fue muy bien recibida por su clientela y en la que pudieron degustar un menú especial compuesto por siete pases y visitar el viñedo situado en Fronte do Conde, en Esmelle, y que gestiona la referida bodega ferrolana, una finca de la que sale su premiado vino Astillero. Allí pudieron degustar las nuevas añadas de las creaciones La Sombrilla y Fai un sol de carallo, de mano de Marcial Pita, uno de los socios del negocio. Una forma estupenda de despedir el verano de la que pudieron disfrutar 30 comensales el pasado 9 de septiembre.



También quisieron celebrar su aniversario de forma especial los responsables de Sinxelo (Españoleto, 50) que el pasado mes de agosto cumplían cinco años desde la apertura. El propio chef Adrián Pérez explicaba que recordaba como si fuera ayer aquel momento de abrir las puertas, “aquellos primeros días a la gente le costaba mucho entrar, el goteo era muy lento y daba miedo, pero pronto fueron entrando y repitiendo y hasta hoy”, rememoraba el chef. Para la ocasión, el cocinero hizo un repaso por sus platos más emblemáticos de estos cinco años, esos que la clientela más habitual suele pedir en cada visita al restaurante.