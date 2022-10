Los hongos y las setas regresan a la villa pontesa

La villa pontesa se prepara para una nueva edición, la trigésimo segunda, de su tradicional Feira de Fungos e Cogomelos, que presenta un programa repleto de propuestas de corte cultural, gastronómicas y micológicas.



La responsable del área de Turismo, Elena López, explicaba días atrás, al respecto de esta edición, que “nesta ocasión, ao igual que na campaña pasada, queremos poñer en valor os produtos do noso monte e as súas potencialidades pero nesta ocasión, desde a perspectiva das persoas consumidoras e do emprendemento, centrándonos no seu aproveitamento gastronómico, no seu papel como motor económico e como elemento impulsor do turismo”. Así pues, la cita de este año buscará seguir promocionando el destino As Pontes así como productos de su entorno como son los hongos y setas, que proliferan por sus bosques y zonas verdes.

Programa



La celebración dará comienzo mañana temprano, a partir de las 08.00 horas, con la habitual salida micológica al monte, que estará dirigida, una vez más, por el reconocido micólogo José Luis Cuba, quien mostrará a los asistentes distintos hábitats así como las especies de hongos y setas que viven en los mismos. La acción incluye también la selección y recolecta de algunos ejemplares, que por la tarde se expondrán en la carpa instalada para la ocasión, situada en la calle Alexandre Bóveda. A las diez de la mañana dará comienzo, también bajo otra carpa instalada en la misma vía, el mercado de productos de otoño, en el que los visitantes podrán adquirir hongos y setas, otros alimentos así como elementos de artesanía, entre otros. Este mercado permanecerá abierto hasta las ocho de la tarde y volverá a abrir sus puertas el domingo desde las 10.00 a las 16.00 horas.



Las propuestas del sábado proseguirán con un taller y degustación dirigido a personas adultas, que correrá por cuenta del cocinero y empresario hostelero Antonio Díaz, quien repite en esta labor en la que mostrará a los presentes diferentes y novedosas elaboraciones con hongos y setas que después degustarán.



A partir de las 12.30 horas la compañía Inventi Teatro, traerá al parque municipal un espectáculo de calle en el cual el público podrá probar de primera mano los efectivos productos del “Doutor Milagre” en una obra que amalgama teatro y cine para abordar un crimen sin resolver, una muerte que despierta sospechas y preguntas sobre la autoría, motivaciones así como sus consecuencias.



Asimismo, a las 13.00 horas abrirá al público la zona “Mico gastronómica”, instalada en el patio del CEIP Santa María. Aquí quedará instalada una foodtruck de Autga Autóctonas, que elaborará diferentes tapas, hamburguesas y platos dulces a base de setas y hongos. Seguidamente, a partir de las 13.30 horas será el turno para la música de mano del grupo “The Rapants”.



Ya por la tarde, a partir de las 17.00 horas, el público infantil será el protagonista con un taller de cocina guiado de nuevo por Antonio Díaz, en el que los más pequeños de la casa se podrán acercar de forma amena y divertida al mundo de la cocina de estos productos de temporada como son las setas y los hongos, preparando alguno de sus platos preferidos de un modo diferente.



Para poner el broche final a esta primera jornada de la Feira de Fungos e Cogomelos nada mejor que música. Así, el patio del CEIP Santa María acogerá dos conciertos de las formaciones Grande Amore y Cariño, a las 20.00 y 21.15 horas, respectivamente.



La jornada dominical dará comienzo a las 09.00 horas en la carpa de Alexandre Bóveda, con la recepción, hasta las 10.30 horas, de los participantes en el tradicional concurso de cestas de la feria. El fallo del jurado se dará a conocer sobre las doce del mediodía. La organización repartirá premios de 400, 200 y 150 euros para los primeros clasificados del certamen. Asimismo, se entregará también un cuarto premio de 100 euros y un quinto de 75. Además, se otorgará un premio especial juvenil valorado en 75 euros y el habitual premio especial, dotado con otros 400 euros. En total, la organización repartirá en este capítulo 1.400 euros.



La actividad de esta jornada incluye la actuación de un nuevo espectáculo de calle en el Parque Municipal, de mano de la compañía naronesa Teatro Ghazafelhos y su propuesta escénica “Bon Appetit”, en el que los chefs “Antuá de la sardiní”, junto a “Philip de Toucignom” y “Fransuá de la Berenxem” mostrarán al público presente los secretos de la cocina gallega, “seguindo o prestixioso libro de receitas de Álvaro Cunqueiro, `A cociña Galega´”, apuntan desde el Concello pontés.



A las 13.00 horas está prevista la reapertura al público de la zona “Mico gastronómica”, instalada en el patio del CEIP Santa María. A las 13.30 horas será el turno para la actuación, en el mismo recinto, del grupo De Vacas. La jornada concluirá a las 19.00 horas en el Auditorio Municipal Cine Alovi con el monólogo “Tou Aquí”, a cargo del reconocido humorista gallego Xosé Antonio Touriñán. Con esta puesta en escena el cómico hace un peculiar repaso a su vida, desde el momento de su concepción en una noche de San Juan hasta su posible epitafio. Una puesta en escena repleta de anécdotas y mucho humor