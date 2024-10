Homenaxe a Xesús Alonso Montero na presentación da separata de FerrolAnálisis

O profesor Xesús Alonso Montero celebra este ano o seu 95 aniversario, un acontecemento que motivou múltiples recoñecementos de institucións académicas e culturais. O Club de Prensa de Ferrol sumouse á homenaxe co número 35 da revista de Pensamento e Cultura FerrolAnálisis, pola que editan unha separata que se presentará nesta tarde de xoves, ás 19.00 horas, no salón de actos Concepción Arenal do Campus Industrial.



O exemplar, que recolle unha colaboración do protagonista e artigos dedicados a el, enriquécese con novas achegas sobre Alonso Montero, dada a súa contribución á cultura galega. A entrada ao encontro, no que participarán distintos representantes do ámbito académico e institucional, é libre até completar o aforo, e ao remate ofrecerase unha breve actuación musical.