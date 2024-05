La hoja de ruta de la Agenda 2030 resalta la oportunidad del convenio con Defensa

Con la participación de más de 220 personas y múltiples entidades de la ciudad nace el plan de acción de la Agenda 2030, la hoja de ruta que guiará el futuro inmediato de la ciudad en los diferentes ámbitos –urbanismo, sociedad, vivienda, transporte, medio ambiente– a través de una treintena de acciones con las que el Concello pretende, aseguró Rey Varela ayer en la presentación del documento, construir “un municipio máis saudable e concienciado co medio ambiente e con todos os grupos que conforman a nosa sociedade”.



Los objetivos serán, señaló el regidor, los que “definan os investimentos prioritarios desde hoxe ata o ano 2030”, con un horizonte, añadió, claro: “Temos que traballar xa no futuro da cidade que queremos deixar aos que veñen e Ferrol ten que avanzar ao mesmo ritmo que o resto de grandes cidades nunha era global e cunha sociedade concienciada co medio ambiente”, dijo.



Esta treintena de acciones es la respuesta local y concreta a las metas estratégicas que propone la Agenda Urbana Española y que incluye actuaciones relativas al uso racional del suelo, la revitalización, el cambio climático o la gestión de la movilidad sostenible. Fomentar la cohesión social, incentivar la economía y garantizar el acceso a la vivienda son también prioridades.



De ese largo e intenso proceso de consulta que se ha realizado a lo largo de los últimos meses se han identificado las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades, y es en este último apartado donde se resalta el papel que puede jugar en la cohesión urbana el convenio con el Ministerio de Defensa, que supondrá el traspaso de más de 1,1 millones de metros cuadrados, o, en lo que tiene que ver con la economía, la posición de la ría en el sector de la eólica offshore.



El papel del puerto de Ferrol, con la dársena exterior en pleno desarrollo y con el avance en la conexión ferroviaria, y el potencial que ofrece el litoral son otras de las oportunidades que recoge un documento en el que también se presta atención a la naturaleza “compacta” de la ciudad, que favorecería también una movilidad “sostenible y racional” o la oferta y desarrollo que está experimentando el Campus Industrial de la Universidade da Coruña y del CIS de Tecnoloxía e Deseño de A Cabana.



Debilidades y amenazas

El diagnóstico no rehúye ningún aspecto. Así, expone una caída demográfica en las últimas décadas, una “actividad económica limitada” –la ciudad gallega con la tasa de actividad más baja– y un incremento del número de viviendas vacías y, además, un parque de edificios antiguo y, en consecuencia, con baja eficiencia energética.

La dependencia del sector naval es otra de las “debilidades” que se identifican en el documento, que incorpora una serie de amenazas más recientes e inmediatas –malestar con respecto al transporte público, crisis productiva del sector marisquero o parque de vivienda “degradado”– con otras de calado más profundo, como la “emigración de población cualificada tras su formación”, consecuencia de la falta de oportunidades laborales, “alto desempleo y pérdida de poder adquisitivo”.



Participación

Rey Varela quiso hacer especial hincapié en la participación que está detrás del plan de acción de la Agenda 2030 para Ferrol con más de 220 personas que dedicaron tiempo a responder las cuestiones que se plantearon en la consulta sobre las necesidades de la población. “Foi vital”, apuntó el alcalde, que no quiso olvidarse de las entrevistas con agentes como la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, el Campus Industrial de la Universidade da Coruña, el CIS, la Xunta, Navantia o Emafesa.



“Sen todas as súas achegas, non estariamos presentando esta axenda de incalculable valor para que a cidade evolucione a carón dos tempos”, reconoció antes de asegurar que la ciudad “ten un potencial infinito e temos que ser capaces de pór á súa disposición todas as oportunidades posibles, algo que só conseguiremos traballando xuntos, como fixemos nesta Axenda que marca as pautas dos vindeiros anos”.

Revisar el PXOM y un plan de vivienda

Son más de 30 actuaciones las que se plantean en este plan de acción de la Agenda 2030 de Ferrol. Una de ellas es la revisión y la actualización del Plan Xeral de Ordenación Municipal, que tiene ya un par de décadas largas de vigencia, o un plan director para la conservación de la red de caminos municipales y otro de “infraestructuras azules y verdes”. Mejorar las zonas costeras e impulsar la “Ciudad Patrimonio”, tanto cultural como natural, son otras de las medidas que se demandan.



En su exposición, el alcalde recordó que hay actuaciones que ya están planteadas, como la construcción de una Cidade do Deporte en el entorno de A Malata o “Abrir Ferrol ao mar”, con el acuerdo con el Ministerio de Defensa y la Xunta para actuar en el vial de Irmandiños.



Además, se plantea un “Plan Retorna” y también más esfuerzo en la inclusión y la atención a los mayores y a los colectivos más vulnerables. Se hace especial hincapié en el tema de la vivienda al plantearse un plan municipal, así como programas de ayuda para hacerla accesible a una población más amplia.