El histórico momento que vive el turismo en ciudad naval se analizó en el foro de Diario de Ferrol

Más de un centenar de personas se dieron cita este jueves en la primera parada en la ciudad del Foro Conecta Galicia que organiza Editorial La Capital y que Diario de Ferrol hizo suyo con la iniciativa “Ferrol, un turismo poliédrico”.

La cita, que contó con el apoyo de Xunta de Galicia, Autoridad Portuaria y Concello de Ferrol, reunió a responsables de diferentes agentes vinculados directa o indirectamente con el sector turístico, que analizaron ese gran momento que vive la urbe naval en el ámbito turístico pero también el buen momento de la comunidad gallega, que batió en 2024 todos los registros de visitantes, tal y como dejó patente el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, que clausuró el acto.



El responsable autonómico confía en poder superar ese hito en este año 2025 confirmando así la tendencia creciente en el número de visitantes que llegan a la comunidad. También destacó que las previsiones que se contemplan de cara a la Semana Santa no pueden ser más halagüeñas, y apuntan, en general, a un buen nivel de ocupación “cun incremento do número de reservas de voos do 28% con respecto a 2024 durante todo o período”, manifestó.

Así, añadió que “só nos días festivos da Semana Santa, concretamente de mércores a domingo, “as reservas increméntanse o 40% con respecto aos mesmos días do 2024”. El responsable de Turismo valoró el desarrollo de citas como este Foro para “poñer o acento sobre a importancia do turismo como piar fundamental da actividade económica de Galicia”. Con respecto a la Ferrol, Merelles trasladó la voluntad de la Xunta de incrementar el potencial turístico de una de las ciudades que más han crecido en este ámbito.



También puso de manifiesto la intención de la Xunta de seguir apostando por incrementar el potencial turístico de Ferrol –que registró un incremento en el número de viajeros del 46,4% y un aumento de las pernoctas del 30%–, con acciones como “o plan de sostenibilidade turística que se está a executar no casco histórico da vila e que contribuirá a embelecer e incrementar o atractivo turístico deste municipio”.

1 Retos de Ferrol



En la primera mesa de intervenciones, “Os retos de Ferrol”, moderada por la directora de este periódico, Cristina Rodríguez Calvo, intervinieron la delegada de la Xunta en la urbe, Martina Aneiros; el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey; el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea y la vicerrectora del Campus Industrial Ana Ares.



Aneiros destacó las potencialidades de la urbe naval como referente del denominado turismo “slow”, como pueden ser la no masificación; la riqueza natural y paisajística; la sostenibilidad o la preservación del entorno, hechos que han posicionado a la ciudad como un destino preferente en los últimos tiempos.

La representante del gobierno autonómico en Ferrol también subrayó que ese buen momento del sector “pódese percibir perfectamente nas rúas, ateigadas de xente”. Aneiros también hizo alusión a un tema que fue recurrente durante toda la jornada como es trabajar por la desestacionalización y la deslocalización del turismo.

Ares, Barea, Rodríguez Calvo, Rey Varela y Aneiros | Gala Polo/Daniel Alexandre

Por su parte, el alcalde, José Manuel Rey, proclamó que “Ferrol está de moda” y que en la actualidad se trata de una urbe “en plena transformación” pero que vive “un momento ilusionante cun proxecto de cidade que pasou das ideas a un plan estratéxico que xa está en marcha, unha folla de ruta que debemos seguir para converter Ferrol nun referente”. También recordó la importancia de proyectos como el de abrir la ciudad al mar, gracias al acuerdo alcanzado con Defensa y destacó varias de las potencialidades de la urbe, que conjugan tradición y modernidad.



La vicerrectora Ana Ares también puso el foco en diversos aspectos del Campus Industrial que tienen repercusión en el ámbito turístico, al potenciar la llegada de gente de fuera. Sin ir más lejos, este pasado fin de semana con la celebración por primera vez de la final de la First Lego League la ocupación hotelera de la urbe se situó casi al 100%, como afirmó también el regidor.

Y es que la actividad académica provoca –ya sea a través de las propias titulaciones, algunas de ellas únicas, o los eventos relacionados– la llegada de cientos de personas al año a la ciudad, muchos de los cuales regresan después con sus familias. La propia Ana Ares aseveró que “moitos dos que pasan aquí cinco anos tentan atopar unha saída laboral na zona porque xa non queren marchar de Ferrol, unha cidade que o ten todo para que desexen quedar a vivir”.

Gonzalo Villar se prestó a posar, divertido, en el 'photocall' de Diario de Ferrol | Gala Polo/Daniel Alexandre

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea, manifestó que la acción del ente debe ir mucho más allá de su principal objetivo económico y comercial y centrarse también en aspectos de índole turística, esforzándose por acercarse a la vida social de la urbe poniendo como ejemplo iniciativas que se promueven desde la Autoridad Portuaria de acuerdo con el sector hostelero.

“Tenemos un puerto maravilloso para los de aquí pero también para los de fuera... qué puede haber más bonito que llegar al puerto de una ciudad y verlo lleno de vida, de gente”. Barea aseguró que se seguirá trabajando también en consolidar citas como las fiestas del Carmen. “Una ciudad como Ferrol debe tener unas fiestas del Carmen acordes a esta urbe”. Habló también de la importancia que tiene la llegada de cruceristas al puerto, con 19 escalas previstas en este 2025, un número que, indicó, “no es suficiente y por eso el día 11 se licitará la futura terminal de cruceros”, una obra que marcará un antes y un después en el turismo de cruceros.



Barea también anunció otro proyecto para dar vida a los faros que jalonan la costa desde Ferrol hasta Lugo. “Se están quedando sin uso, de hecho, aquí, en Ferrol, ya no hay fareros en activo”. Los cuatro agentes de la mesa hablaron también de la riqueza patrimonial única de la urbe naval y del avance de los esfuerzos por conseguir la declaración de Patrimonio de la Humanidad para la candidatura de Ferrol de la Ilustración. Asimismo, apelaron a seguir manteniendo la colaboración tan estrecha que hay en la actualidad entre administraciones para lograr fines comunes y que la ciudad siga creciendo como lo hace en el ámbito turístico.

2 ¿Ferrol es feo?



En la segunda mesa de análisis, moderada por Marta Corral, responsable web de Diario de Ferrol, intervinieron la cineasta Chelo Loureiro; el gerente de Exponav Rafael Suárez, el licenciatario de los eventos de la World Surf League, Yago Barreto y el presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa, César Carreño. Unos y otros trataron de echar por tierra con argumentos sólidos esa creencia de que “Ferrol es feo” que trascendió en su día en redes sociales.

Loureiro, Suárez, Corral, Carreño y Barreto | Gala Polo/Daniel Alexandre

Sobre el término, el propio Rafael Suárez indicó que “yo creo que es algo más propio de los ferrolanos que de la gente de fuera”. Por su parte, Chelo Loureiro aseveró que Ferrol se ha convertido en los últimos tiempos en el “far west de Europa” y que cada vez más productoras fijan su vista en la urbe y la comarca para grabar escenas de sus películas.

Loureiro también recordó que, curiosamente, las ciudades más visitadas del mundo son también las ciudades en las que más películas se ruedan. Yago Barreto también destacó la importancia que tiene la práctica de deportes como el surf en la zona para atraer a un tipo concreto de turista movido por esa particularidad que tiene las olas en la zona, “que hacen que casi los 365 días del año se pueda practicar surf en alguna playa”.

Por su parte el presidente de la Junta de Cofradías, cerró el debate sobre el supuesto feísmo de Ferrol invitando a los escépticos a visitar la urbe y, de paso, disfrutar de una Semana Santa única, sentenciando: “Ferrol é feo, anda xa!”.

3 Vacaciones perfectas



La última mesa estuvo moderada por Maica García, concejala de Turismo de Ferrol, que estuvo acompañada de Isabel Díaz-Robles, fundadora de Ferrol Guías; Mercedes Porto, directora del hotel Almirante; Daniel López, chef del Camiño do Inglés y Silvia Sanmartín, de Mice Galicia, quien aportó datos sobre visitantes recogidos en las dos oficinas de turismo de la ciudad, una centrada en un turismo más familiar y otra en los peregrinos del Camino Inglés, aportando información sobre perfiles de visitantes.

Díaz-Robles, Porto, García Fraga, López y Sanmartín | Gala Polo/Daniel Alexandre

Maica García ensalzó la labor de los agentes que se dedican al turismo y recordó sus primeros pasos en este sector laboral, haciendo prácticas en el hotel Almirante. La directora de este emblemático negocio turístico de la urbe puso el foco en la repercusión que tienen las fiestas y los eventos que se organizan en el sector.

“Es fundamental para el sector hotelero... este verano tuvimos clientes que terminaban estancia y la ampliaron porque había fiestas en la ciudad, todo lo que se haga influye en nuestra actividad”, aseveró. Daniel López, el chef de O Camiño Inglés, que estaba recién llegado de Madrid, de grabar uno de los programas de TVE de Master Chef, volvió a hacer gala de su habitual defensa del producto local y de saber aprovechar lo que la tierra ofrece en cada estación.