Helena Segura-Torrella | “Mi padre era muy de aquí, pero su obra merece ser conocida en toda Galicia”

Helena Segura-Torrella (Ferrol, 1969) todavía se emociona cuando habla de su padre y vive este año de una forma especial, convencida de que es el momento de aunar esfuerzos para que se conozca su obra entre los jóvenes y en el resto de Galicia.

Ya han pasado 25 años desde aquel 17 de marzo del 2000...

La idea con esta efeméride más redonda es hacer algo más especial, además de la conferencia de Suso Basterrechea y la ofrenda floral. Estamos trabajando para que se haga una exposición el próximo mes de octubre y para que el Concello adquiera una obra; pero también nos gustaría hacer una publicación enfocada a la gente más joven porque los mayores ya conocen a mi padre. Quizás un texto más comunicativo, más cercano. Finalmente, aunque es muy complicado, querríamos hacer una muestra a nivel Galicia para que lo conozcan más allá de Ferrol, sacarlo “fuera de puertas”.

¿Crees que no tuvo suficiente reconocimiento en vida?

Era muy feliz en Ferrol y muy de Ferrol, del barrio, de sus amigos, de que lo conociesen, de sentirse en su zona de confort... Mis padres salieron a París, después intentaron Madrid... Pero fue difícil porque él se sentía cómodo aquí y era mi madre la que trataba de sacarlo al mundo. ¿Si se sintió reconocido? Creo que del todo no. Aquí se le ha dado valor, pero no todo el que tiene. Incluso ahora se puede hacer más.

Pero Ferrol no le olvida...

No, y hay que decir que la asociación del barrio ha estado siempre muy pendiente de hacerle los homenajes, siempre lo han tenido presente y nunca lo han olvidado.



Ser la compañera de un artista no suele ser fácil y Julia Losada lo ha hecho a la perfección...

Tenían sus más y sus menos, como todo el mundo; pero él, que era un bohemio y cuando mi madre lo conoció contaba que vendía “cuadros por cuatro duros” para comer, encontró la estabilidad en ella, que lo encauzó. Le animó a entrar a trabajar en el ayuntamiento, donde era dibujante en Proyectos, para después dar sus clases y pintar desde una tranquilidad económica.

¿Cuándo pintaba?

Pues, por ejemplo, un mes en verano nos íbamos siempre para que pintara y también porque yo tenía asma y los médicos nos recomendaban que fuésemos a climas de interior. Estuvimos en sitios como Allariz o Ferrería (O Incio) y ahí pintaba mucho para hacer su exposición y que los paisajes no fuesen siempre los mismos.

¿Cómo era ser la hija de un pintor?

Para mí era algo normal. Parece una tontería, pero su estudio en la casa de Doniños está en la parte de arriba y mi habitación justo debajo. Se sentaba en una banqueta pequeña que chirriaba cada vez que se movía. Así que cuando escuchaba ese chirrido sabía que estaba pintando. Y a mí, solo a mí, me dejaba subir. No le gustaba que los demás lo viesen pintar porque estaba encerrado, en su mundo. Para mí es un orgullo ser su hija y con el tiempo más, porque entendí que era una persona muy especial. Y no sigo porque me emociono...

¿Basterrechea está siendo una pieza importante de este año Segura Torrella?

Tenemos su apoyo total y se implicó desde el minuto uno porque para él era muy importante mi padre. Llegó a sus clases como alumno a los 15 años y vio su potencial, por eso le dijo que se fuera. Él era consciente de que su estilo era muy peculiar y expresivo, que contagiaba al de quienes aprendían en su estudio, y no quería que a Suso le pasara lo mismo. Y, ya ves, ahora hace cosas muy opuestas. Pero fue su mejor discípulo, tenían una relación muy especial y muy bonita, y hace esto con mucho cariño.