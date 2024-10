Hace 20 años | Los presupuestos de la Xunta dejan en Ferrolterra una inversión de 43.755.538 euros

Los presupuestos de la provincia de A Coruña, territorializados para Ferrolterra y Ortegal, suponen una inversión global de 43.755.538 euros, siendo la Cptopv la más inversora, con partidas como 2.800.000 euros para el auditorio, un millón para el parque empresarial de Cedeira, 91.213 para la rampa varada del puerto del mismo municipio, 136.820 para el departamento para usuarios en Cariño, 223.141 para la remodelación de la zona sur del puerto de Ortigueira, 684.103 euros para la transformación del muelle de Pontedeume y 91.213 para ampliación de instalaciones náutico deportivas en Ares.

Además, estaban consignados 401.340 para la ampliación de instalaciones portuarias en Mugardos, 14.500 para la variante de acceso al polígono industrial Os Airíos de As Pontes, 4.696.794 para la conexión de la AC-142 con la A9 de Vilar do Colo, 3.856.266 para la vía rápida de Ares-Mugardos, 250.000 para el tramo Liñares-Ortigueira, 967.562 para expropiaciones del tramo Igrexiafeita-Cabreiros y Espiñaredo-Cabreiros, 18.305.997 de la autovía Ferrol-Vilalba, 265.553 para expropiaciones Goente-As Pontes y 2.900.000 para este vial, y 2.658.000 para la variante de As Pontes.

Por su parte, la diputada socialista Natividad González denunció que el 75% del montante para esta zona procede de la Cptopv y que los presupuestos de la Xunta para 2005 contemplan una inversión por habitante que en el caso de Ferrol y su comarca es muy inferior a la media gallega.