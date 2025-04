Hace 20 años | Ferrol se queda por primera vez sin feria del libro, la única ciudad de Galicia sin evento

Ferrol se queda sin Feria del Libro. La noticia se hizo pública ayer, casi al mismo tiempo en que se inauguraba la de Santiago. El principal motivo: la falta de librerías y editoriales participantes (una decena). Las causas hay que buscarlas dentro y fuera de la ciudad. Por una parte, y por diferentes razones, la representación ferrolana se reducía a la Librería del campus y a Sargadelos.

Además, las pérdidas económicas de los establecimientos que acudían a la feria desde otros puntos de Galicia provocaron un descenso paulatino del número de representantes foráneos. En el resto del país tampoco estas convocatorias son lo que eran hace unos años.

El acceso a los libros está más extendido (bibliotecas, clubes de lectores, Internet, promociones en los periódicos...) y el modelo tradicional de feria se agota. “Nesta situación non parece tan vital que o libro saia ás rúas”, explican Miguel Salas y Fina Casal, organizadores del evento. “Nosotros esto ya lo veíamos venir”, explica Salas, de la Librería del Campus, “la asistencia a la feria era testimonial, el modelo estaba muy agotado”.

“Este ano non se cumpriron os mínimos”, comenta Fina Casal, de Sargadelos, “e cremos que temos que ter unha presencia digna e forte, non vale todo”. El concejal José Manuel Couce Fraguela lamentó que no se realice esta actividad. “No es bueno para nadie”, afirmó.