El Gulliver Fest culmina una segunda jornada repleta de actividad y secundada por numeroso público

Se esperaba gran afluencia de gente en la tercera edición del Gulliver Fest y así ha sido. Multitudinarias fueron las diferentes propuestas que se sucedieron durante la jornada, como las charlas viajeras, las clases de yoga o la carrera matinal de orientación y la charla sobre técnicas de superviviencia. El sol lució y las temperaturas contribuyeron a generar un ambiente de lo más festivo que contó con gran presencia de público. Cabe recordar que la zona para autocaravanas registró más de 250 peticiones, lo que invitaba a pensar que esta edición superaría las anteriores.



El mercado o el espacio de lectura de la biblioteca municipal naronesa también gozaron de gran expectación durante el día, registrándose importantes aglomeraciones de gente. Del mismo modo los conciertos y charlas viajeras fueron presenciadas por un importante número de festivaleros, muchos de los cuales optaron por pernoctar en las estupendas instalaciones del área recreativa de Pedroso.



Jornada de clausura

Esta tarde culmina el festival, que arrancará con la habitual sesión de yoga matinal, que es seguida por multitud de personas. Seguidamente dará comienzo la charla viajera de Diana Santos (10.30 horas.), que hablará sobre un viaje que hizo desde Alaska a Panamá, a la que seguirá la de “Compass on the road, saltando fronteiras”. Los más pequeños de la casa podrán disfrutar de múltiples actividades, teatro musical con la compañía Teatro Sobre Rodas y hasta una competición de juegos populares. La música, siempre protagonista de la cita, prosigue en esta jornada con Tambores da Lagoa, Keepers y Broken Peach. No faltarán los puestos de venta de productos de alimentación y artesanía o el espacio de lectura que ofrece la biblioteca municipal y que ha sido muy bien acogido.