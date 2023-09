Los grupos de la oposición hacen balance de los 100 días de gobierno en Ferrol

Los grupos de la oposición han dejado al gobierno “100 días de cortesía” antes de hacer la primera valoración del inicio del mandato de mayoría absoluta de José Manuel Rey.



Un balance en el que, como ya pusieron sobre la mesa en sesiones plenarias, se acusa al alcalde de pasar el “rodillo” sin tener en cuenta, como señalan desde la oposición, que solo un concejal lo separa de la suma de los demás ediles, por lo que debe tener en cuenta la opinión de los demás grupos. Desde el PSOE hablan incluso de confundir la mayoría absoluta con el absolutismo y Ferrol en Común no duda en definir al ejecutivo de José Manuel Rey como “unha apisoadora antidemocrática, baseada nun abuso de poder utilizando unha axustada maioría política”.



Una postura en la que en nada está de acuerdo el alcalde, José Manuel Rey, que asegura haber devuelto “el protagonismo a los grupos de la oposición”, aportando toda la información, actuando con transparencia y aumentando hasta en un 70% más la convocatoria de los órganos municipales, asegurando, por tanto, creer en la institucionalidad.



También coinciden los grupos de la oposición en una regresión y y un revisionismo de políticas anteriores. En este sentido, el exalcalde Ángel Mato habla de “cen días de retroceso, de improvisación e de revisionismo”, apuntando que en este periodo “el gobierno ha hecho más esfuerzos en hablar del ejecutivo anterior que en políticas de transformación de la ciudad”



También el BNG, a través de su portavoz Iván Rivas, asegura que en este periodo de inicio de mandato se demuestra que en Ferrol “estase a desfacer o escaso camiño andado” y el portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, remarca que, a su juicio, se están “liquidando os avances históricos en materia patrimonial, urbanística, social, de democracia e de igualdade na nosa cidade”.



La recuperación del tráfico en el entorno de la plaza de Armas o la cubrición de los hallazgos de la calle San Francisco han puesto de acuerdo, con una clara postura en contra, a PSOE, BNG y FeC.

Ángel Mato (PSOE): “O compromiso vese no cargo de senador, cando ser alcalde require o 100%”

El portavoz socialista, Ángel Mato, reconoció que los 100 días de cortesía han tenido que “racharse” ante “as acusacións falsas graves que lanzou o goberno de Rey Varela dende o minuto un”, en relación a la contratación de socorristas, los desbroces en el rural o las fiestas de verano, llegando, indicó Mato, “a falar de presunta ilegalidade nas obras da rúa da Igrexa, que despois tivo que corrixir”.

El PSOE cree que en estos primeros 100 días solo ha habido “revisionismo e falta de compromiso”. Esta se refleja, para el PSOE, en el cargo de senador ”sen tomar en serio o seu posto de alcalde, que require o 100% do tempo”.

La circulación por el entorno de Armas, el pasar sobre el patrimonio en las obras o los cambios en proyectos anteriores son cuestiones que Mato puso sobre la mesa.

Habló de medidas “autoimpostas” y de “maquillar unhas propostas que deixan de lado os verdadeiros problemas da cidade” y que ni siquiera ha cumplido.

Iván Rivas (BNG): “Insístese na cultura do formigón e do chapapote e se suprime vexetación”

Reabrir al tráfico rodado calles del barrio de A Magdalena, ocultar la historia de la ciudad bajo las obras de la calle San Francisco o aprobar unos presupuestos “que reducen investimentos e manteñen privilexios en política fiscal” son algunas de las críticas que el grupo municipal nacionalista, y en su nombre su portavoz, Iván Rivas, hacen al ejecutivo de Rey Varela tras estos primeros 100 días de gobierno.

Rivas denuncia una cultura “do formigón e do chapapote en espazos como a rúa da Igrexa suprimindo vexetación mentras noutras cidades levan anos avanzando no proceso de recuperación do espazo público para as persoas”.

Rivas segura que enterrar los hallazgos arqueológicos evidencia “que estamos diante dun alcalde que actúa con fórmulas cadudas de cando as cidades sometían a súa ordenación ao tráfico”.

Rivas apuesta por “crear emprego público e fortalecer a administración local” al tiempo que reclama inversiones y que se dé prioridad al espacio público para las personas.

Jorge Suárez (FeC): “Presentáronse uns orzamentos de recheo, un rebumbio de peticións”

El Reglamento de Organización para adaptar el Concello a la Ley de Grandes Ciudades ha sido la primera medida del actual ejecutivo que ha recibido las críticas de FeC.



Su portavoz, Jorge Suárez, lo califica como un modo de “acalar a voz da oposición e nomear persoal directivo de libre designación, que non suple as carencias estructurais do Concello”.

Paralelamente, FeC considera que se han presentado unos presupuestos “de recheo”. Considera que son “un rebumbio de peticións que se van converter en promesas incumpridas”.



El inicio “demoledor” del mandato tuvo continuidad, para FeC, en medidas erróneas en política de movilidad, el cubrimiento de los restos de San Francisco, la desaparición del plan comunitario de San Pablo, un sistema de nombramiento en los CEIP con una oposición infrarrepresentada, retrasos en el memorial a las víctimas del franquismo o el abandono de la zona rural –POS adicional–.

Reclama un Plan de Urbanismo, una Relación de Puestos de Trabajo y un Plan de Movilidad.