El grupo socialista exige el proyecto de reurbanización del Sánchez Aguilera

El grupo municipal socialista ha reclamado al ejecutivo de José Manuel Rey la contratación “inmediata” del proyecto para el antiguo acuartelamiento Sánchez Aguilera, recordando que acumula un año de retraso desde que pasó a manos municipales.



Denuncia así las demoras en la reurbanización, que supondría para la ciudad la creación de un nuevo barrio de más de 89.000 metros cuadrados “que se poderían destinar á construción dunha residencia universitaria, unha nova sede xudicial, unha zona deportiva e a dotación de espazo adicado a zona residencial, ademais dos 17.500 destinados a zonas verdes”, recuerda el PSOE local.



Los socialistas apuntan que todos los avances han venido de gobiernos socialistas y que las actuaciones que llevaron a cabo los populares a lo largo de los años no supusieron sino un revisionismo que paralizó el convenio con el Ministerio de Defensa.



Desde el paso definitivo que ha supuesto la incorporación de propiedades al patrimonio municipal, como el cuartel “hai máis dun ano, dende entón non se deu nin un paso para a contratación do proxecto de reurbanización que nos permita ir das palabras aos feitos”, apuntan desde el grupo que lidera Ángel Mato.

También critica el PSOE que en el presupuesto municipal de 2023 “esqueceron” incluir una partida para la contratación de dicho proyecto, que sí se contempla en el de 2024 “sen que se teña iniciada a licitación”.

Hace hincapié además en que se incluye una partida para ejecutar un aparcamiento que “podería ser incompatible coa reurbanización, o cal pon de manifesto que a execución da reurbanización non é unha prioridade deste goberno”.