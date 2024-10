El grupo popular reclama al Gobierno el acceso de Ferrol y Lugo a la alta velocidad

El grupo popular pedirá en el pleno del Parlamento gallego que el Gobierno garantice el acceso de las ciudades de Lugo y Ferrol a la alta velocidad ferroviaria, en condiciones de igualdad con el resto del territorio gallego.



Los populares harán la reclamación a través de una proposición no de ley, señalando que para promover esa igualdad necesaria con el resto de los territorios se considera imprescindible “a execución das actuacións precisas para adaptar a infraestrutura ferroviaria actual ás necesidades do AVE, en concreto obras específicas como as variantes da zona de Canabal-Os Peares, Rubián ou Betanzos”, explica el portavoz popular en O Hórreo.