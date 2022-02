Gran participación de público y cestas en la XLI Feira do Grelo celebrada ayer en el concello de As Pontes

El grelo fue ayer el auténtico protagonista en As Pontes. La cuadragésimo primera edición de la feria con la que el Concello exalta cada año este producto típico de la gastronomía local y rinde homenaje a la agricultura más tradicional vivió ayer una animada jornada, marcada por la gran afluencia de público y la excelente participación en el tradicional concurso de cestas.



“La verdad es que todo fue mejor de lo que esperábamos”, destacaba ayer la concejala de Turismo, Elena López. Tras un tímido inicio de jo rnada, el ambiente se fue animando, sobre todo a partir del momento en el que fueron entregados los premios del certamen de cestas.



Un total de 17 concurrieron en esta ocasión a la cita, cifra valorada desde la propia organización, que este año quiso dar mayor visibilidad al propio producto homenajeado en cuestiones como la decoración de la carpa bajo la cual se llevó a cabo la feria. Hasta ayer mismo no se sabía cuantos participantes habría, ya que las personas interesadas tenían que inscribirse entre las ocho y las diez de la mañana. “Fue una alegría cuando fueron llegando tantos productos con sus cestas”, apuntó la edila.



Procedente de Roupar, una parroquia del municipio lucense de Xermade que limita con As Pontes, llegaba Raquel Pardo Corral, que a la postre se convertiría en ganadora del concurso, recibiendo así un premio de 400 euros. Fue el tercer año que participaba y el primero en el que logró premio. Empezó a cultivar hace cinco años en su huerto y tan bien le ha ido en este tiempo que ahora está montando ya su segundo invernadero, con el que podrá ampliar la cantidad de verduras de temporada que cosecha y comercializa bajo la firma “Xeada”. A pesar de que este año hizo demasiado calor para el grelo, que necesita temperaturas frías, “al final fueron saliendo, y no hubo queja”. Una vez entregados los premios, poco tiempo tuvo la ganadora para saborear la victoria, entregada a las ventas de todos los que ayer pasaron por su puesto para llevarse alguna mada.



La segunda posición del concurso de cestas, con un premio de 250 euros fue para María Luz Vázquez, de Souto (Piñeiro); recayendo el tercer puesto en Begoña Carballeira, de Monfero, que recibió 200 euros.



El premio especial “Alexandre Pérez Sindín” a la cesta mejor adornada y valorado en 300 euros fue para Julio Galdo, de As Pontes. También fueron entregados otros cinco accésits (de 75 euros cada uno) a María José Castro (Vilalba), Daniel Romeu (As Pontes), Antonio Casal (Xermade), Laura Carballo (As Pontes) y Mercedes Castiñeira (Abadín).



El jurado estuvo integrado por un experto en el ámbito culinario, un representante de la Asociación de Comerciantes e Hostaleiros de As Pontes y otra de la Asociación de Amas de Casa.





“Mostra de xantares”





Entregados los galardones, fue el turno para la gastronomía. El cocinero Antonio Díaz fue el encargado de celebrar una “mostra de xantares” en la que, bajo el título “A cociña dos grelos”, mostró al público diferentes modos de revalorizar el grelo a través de la cocina, como los gofres de grelo. La actividad incluyó una degustación gratuita para una treintena de personas.



La nota musical de la jornada la pusieron las charangas Santa Compaña y BB+ y las personas asistentes pudieron disfrutar también de la exposición de artesanía en madera “CONtornos”, instalada hasta el 6 de marzo en el Mercado Municipal.