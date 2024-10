GOinterHUB aboga por impulsar ya el mercado local de la eólica marina

La necesidad de no demorarse más en impulsar el mercado local de la eólica marina centró parte de la segunda y última jornada del congreso GOinterHUB que se celebró en el CIS Tecnoloxía e Deseño y que contó con la participación de unos 400 profesionales del sector, entre ellos, representantes de asociaciones de Alemania, Japón o Irlanda.



“Es urgente desarrollar un mercado local, con parques marinos en nuestras aguas, porque, de lo contrario, perderemos posición en esta carrera global”, aseguró Juan Virgilio, de la Asociación Empresarial Eólica. Los “proyectos reales” que demandó Virgilio y que han recibido el aval legislativo con la aprobación del decreto que regula la implantación de parques en la costa española no comenzarán desde cero, aunque no se haya construido nada. De hecho, el representante de Northern Ireland Maritime and Offshore (NIMO) aseguró que “España e Irlanda del Norte se encuentran en una posición muy similar: ambos estamos esperando la implantación de parques eólicos en nuestras aguas, pero no estamos parados mientras tanto: ambos tenemos también una cadena de valor muy preparada”.



En esa línea se manifestó también Philipp J. Tremer, de Offshore Wind Energy Foundation (Alemania) expuso la experiencia en su país (con 29 parques eólicos que ya cubren el 10% del mix renovable), con un primer impulso industrial de ámbito local que se ha perdido, dijo. “Se priorizó el factor coste, en nuestra opinión, una decisión errónea”, añadió antes de darle un consejo a Galicia. “Trabajar en desarrollos tempranos involucrando a todos los actores, comunicar bien para combatir las ‘fake news’ que rodean al sector y ser optimistas, porque es el momento de la eólica marina”.



El desarrollo, en todo caso, está vinculado a la industria, un sector que lleva más de una década dando pasos en Ferrolterra. El delegado de Iberdrola en Galicia, Francisco Silva, incidió en que la firma tiene en la comarca “una aliada en la fabricación de muchos componentes para la puesta en marcha de infraestructuras a nivel mundial” y destacó el papel que ha tenido este impulso en la recuperación “de una economía local muy afectada por la reconversión del naval”. En esa línea, reafirmó la apuesta de la eléctrica por las energías verdes para “dejar atrás la demanda de combustibles fósiles que, además de emitir gases de efecto invernadero, generan inflación y problemas de salud ambiental”.



La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, clausuraron el acto. La primera defendió la “capacidad extraordinaria a nivel de recurso y logística” y pidió al Ejecutivo central “más diálogo, celeridad y coherencia en sus previsiones para el despliegue de esta tecnología”.



Además, insistió en las compensaciones a otros sectores y que “el peso de los criterios no económicos en la evaluación de los proyectos sea más relevante”. Blanco, por su parte, aludió al “consenso” para que “la convivencia entre los diferentes sectores productivos sea efectiva” , por lo que quiso enviar un mensaje de “tranquilidad”. “El Gobierno solo aprobará proyectos que aseguren el respeto al medio ambiente y la pesca”, dijo.

El reto, “desarrollar la cadena de suministro para el escenario en 2027”

El director de Cimentaciones y Plataformas Offshore de Navantia Seanergies, Manuel Bermúdez de Castro, puso en valor la “década de experiencia” en el sector de Navantia Fene, en la que han tenido, aseguró, “ocupación plena”.



Puso como principal reto actualmente el de “desarrollar la cadena de suministro para el escenario que tendremos a partir de 2027” y estimó en 5.000 los puestos de trabajo directos desde esa fecha hasta 2035. “La inversión más importante que se debe hacer es retener talento y mejorar la productividad”, apuntó.