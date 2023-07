El gobierno local de Ferrol hace frente a certificaciones pendientes de obras ya ejecutadas

A finales del pasado mes de abril se otorgaban las licencias de ocupación a los residentes de la urbanización Ciudad Jardín y se ponía fin a un largo periplo desde que se construyeron estos chalés hace décadas. Quedaban también solucionados problemas de urbanización a los que hizo frente el Concello, sin embargo todavía en la Xunta de Goberno Local celebrada esta mañana se aprobó la certificación final de la obra de Ciudad Jardín.



Así lo explicó el alcalde, José Manuel Rey, que aseguró que “despois de que hai un ano se rematasen as obras de urbanización, hoxe aprobouse a certificación final que levaba metida nun caixón desde outubro do ano pasado”.

Rey aseguró que había problemas con esta última certificación, ya que se habían incluido unos gastos, como los de las canastas de baloncesto o las luminarias instaladas, que no estaban contempladas en el proyecto, lo que llevó a reparos por parte de la Intervención municipal. Al no contar con presupuesto municipal y funcionar con los prorrogados, explicó el regidor, “non había crédito suficiente para poder aprobar esta certificación que ten un importe de 60.000 euros”.

Solventados los problemas de pagos, ya no quedan cuantías pendientes con la empresa ejecutora de los trabajos.



Una situación similar se daría con las obras de la calle Pardo Bajo. En este caso, los trabajos se dieron por concluidas –a falta de la plantación de los árboles, que fue posterior– a finales del mes de septiembre y, sin embargo, el nuevo regidor local afirma que todavía hay certificaciones sin pagar, para las que se está buscando una salida.

“Nós non imos mirar para outro lado como aconteceu no pasado. Nós ante un problema o que imos é buscar solución”, garantizó el alcalde.



En otro orden de cosas, la Xunta de Goberno Local celebrada este lunes dio el visto bueno al POS+ adicional, a través del cual el Concello recibirá 227.838,50 euros de la Diputación, que irán destinados al aglomerado de la carretera de Catabois, entre la plaza de Canido y la calle Carballo. La actuación se incluirá en los presupuestos para poder licitarla y ejecutarla cuanto antes