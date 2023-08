El gobierno de Ferrol deja clara su mayoría en la aprobación del presupuesto

En menos de tres meses el gobierno local de José Manuel Rey ha conseguido sacar adelante los presupuestos municipales para este año y un reglamento orgánico que estaba pendiente desde hace casi dos décadas, cuando Ferrol decidió incorporarse a la Ley de grandes ciudades.



Sin embargo, en solo estos tres meses ha logrado también que todos los grupos municipales de la oposición voten en contra del texto económico y que se haya acusado al ejecutivo de “pasar el rodillo”, de “soberbio”, de “silenciar a los grupos” o de hacer “oposición a la oposición”.



Un pleno que duró cinco horas y que sirve casi de despedida de las largas sesiones tradicionales, ya que con la aprobación del reglamento los tiempos quedarán limitados a cinco minutos en un primer turno de palabra y a la mitad en el segundo. No parece, sin embargo, que se vayan a despedir los enfrentamientos entre grupos, ya que la falta de debate previo para la presentación del presupuesto –que llevó incluso a que se votasen hasta 35 enmiendas de forma individual en el propio punto del orden del día referido al presupuesto– dejó en evidencia cuál puede ser la tónica de los plenos del nuevo mandato.



Esta sesión extraordinaria abordó dos cuestiones de gran calado, el reglamento orgánico municipal del Concello y la aprobación inicial del presupuesto general de 2023. Ambos se aprobaron con los 13 votos del gobierno a favor y 12, de la oposición, en contra.



Con respecto al reglamento, el concejal de Organización Interna, Javier Díaz, indicó que se trata de conseguir una “modernización do Concello e da reorganización municipal, máis profunda, máis eficaz, máis eficiente e con mellor atención á veciñanza”. Lo más novedoso, indicó, es la creación de una comisión de sugerencias y reclamaciones, la regulación de la sesiones plenarias o la incorporación de funcionarios directivos para avanzar en la organización interna.



Desde la oposición, el portavoz de FeC, Jorge Suárez, criticó medidas como la de “silenciar aos grupos políticos” y contratar “asesores encubertos” cuando hay más de 100 vacantes de profesionales en el Concello.

En la misma línea, el portavoz del BNG, Iván Rivas, acusó al ejecutivo de “limitar a participación” y de las contrataciones “cando o que faltan son funcionarios e non directivos ao servizo do goberno local”, además de pedir que quedase el punto sobre la mesa, al tratarse de una norma de 2008 que no se sabe si podría tener todavía validez.

Desde el PSOE, Julián Reina, también planteó esta cuestión, algo que requirió la intervención del secretario xeral del Concello explicando que nada parece haber en contra de esto aunque se trate de aprobar algo “20 años después, lo que requeriría más que un informe jurídico, una tesis doctoral”, ironizó. El reglamento fue aprobado, de todos modos, con la oposición en contra.

El PSOE, que en el mandato de Vicente Irisarri fue el promotor de esta inclusión en la Ley de grandes ciudades, justificó su voto indicando, en palabras del portavoz Ángel Mato, que “foi polas formas e que non aceptaron suxerencias nin se sentaron con nós nin unha vez”.



También el capítulo de presupuestos generó un amplio debate, que más que en las cifras –que ya se anunciaron– de 78,9 millones para 2023, se centró en la retirada de inversiones incluidas en los anteriores presupuestos y su sustitución por otras.



La edil de Facenda, Susana Sanjurjo, explicó que se han dado de baja proyectos por no estar iniciados o por no contar con partida presupuestaria y se dieron de alta otros que sí se pueden hacer. Apuntó que “non temos que pedir perdón por cumplir os compromisos” y aseguró que eso no quiere decir que se renuncie a muchos proyectos que aparecen en el presupuesto de 2023, pero “é necesario reorganizar os créditos”.



De “carta aos reis magos”, “entelequia en toda regra” o “programa electoral” se definió por parte de la oposición el texto económico que se aprobó y que no incluyó ninguna de las 35 enmiendas presentadas. Ahora se abre un período de exposición pública, de presentación de alegaciones, y de aprobación definitiva antes de su entrada en vigor.



El ejecutivo trabaja ya, como anunció la edil, en el presupuesto de 2024, y anunció que cada año se contará con un texto económico como corresponde al gobierno local.

Cifras

78.865.879,85 euros es el montante global del presupuesto para lo que resta del año. Un texto económico “puente” hacia el de 2024.

10,3millones es la cuantía destinada a inversiones para iniciar actuaciones y proyectos incorporados a una nueva planificación plurianualizada.

22 millones. El capitulo I, dedicado a personal, es el que más sube, en dos millones, y en 2024 se compromete la inclusión de la carrera profesional.

15días. Se expone durante 15 días para posibles alegaciones. Podrá entrar en vigor a finales de septiembre o principios de octubre.

Reacciones

Javier Díaz (PP): "Quédome atónito coa crispación cando van só 60 días de goberno"

El teniente de alcalde, Javier Díaz, defendió el reglamento, recordando que se creará una comisión de sugerencias y reclamaciones, se regulan las intervenciones plenarias y se incorporan funcionarios directivos para avanzar en la organización interna. Se mostró sorprendido por “a crispación” creada y apuntó que “en 2008 pretendíase adulterar o sistema de goberno e gobernar con maioría sen tela, e iso conséguese nas urnas”.

Ángel Mato (PSOE) : "Non se pode chegar e dicir `sujétame el cubata´ nin ser tan soberbio)

El portavoz socialista achacó al ejecutivo local la eliminación de proyectos en el anexo de inversiones de los presupuestos, indicando que ”non se pode reiventar a cidade cada catro anos”. Animó al PP a “poñerse a gobernar” y no a llegar y decir “sujétame el cubata”, con una actitud que calificó de “soberbia”.

Iván Rivas (BNG): "Non por torturar os datos ata que confiesen cambia a realidade"

El “austericidio económico” del que acusa el BNG al gobierno se puso sobre la mesa y el portavoz Iván Rivas criticó los números de los presupuestos, que, aseguró, reciben 2,2 millones más de euros de ingresos que de gastos corrientes. El 27% dedicado al capítulo de personal supone, a su juicio, una distorsión en la administración pública y acusó al PP de “torturar os datos” en busca que lo que desean.

Jorge Suárez (Ferrol en Común): "Empezan con mal pé, é unha mostra do rodillo que nos espera"

El portavoz de FeC, Jorge Suárez, echó en cara al ejecutivo “silenciar aos grupos e menoscabar a democracia” con este reglamento y tachó la falta de intención de llegar acuerdos, al no incorporar sugerencias y pasar “o rodillo”. Denunció la actitud de la edil de Facenda, con un “ataque desmedido que precisa de chaleco e casco”.