El gobierno avanza en las obras de reurbanización de San Francisco

La nueva configuración de la calle San Francisco está ya un paso más cerca de ser una realidad. Ayer mismo, el portavoz del gobierno local y edil de Urbanismo, Julián Reina, informó de la aprobación en la última sesión de la Xunta de Goberno Local del expediente de contratación para el proyecto, que contará con un presupuesto de 887.600 euros –cofinanciados en un 80% por el programa Edusi del Fondo Europeo de Desenvolvimiento Regional (Feder)–.



La licitación del mismo, aseveró Reina, dará comienzo esta misma semana con su publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Tras esto, las empresas interesadas dispondrán de un período de 20 días naturales para presentar sus ofertas. Asimismo, el portavoz recordó que el período de ejecución de los trabajos será de seis meses. Este proyecto, apuntó Julián Reina tras la reunión de la Xunta de Goberno, “revitalizará e rexenerará a zona urbana do barrio, así como as infraestruturas de servizos, mellorando as condicións de accesibilidade e do espazo destinado ao peón”.



En cuanto a la actuación en sí, el edil de Urbanismo explicó que contempla la eliminación de aceras, distinguiendo las diferentes zonas mediante cuatro tipos diferentes de pavimentos –hormigón lavado para el tráfico rodado; la losa tradicional, que no cambiará de ubicación; y losas y empedrado de granito–. Las obras también renovarán las instalaciones de saneamiento y abastecimiento de agua, además de las canalizaciones. Finalmente, se enterrarán las líneas eléctricas y de telecomunicaciones y se renovará el sistema de iluminación del barrio, empleándose para ello tecnología LED.

Críticas a la Xunta



Finalmente, durante su intervención, el portavoz cargó contra la Xunta señalando que esa misma mañana se tuvo que requerir, por segunda vez, el pago de la autoliquidación para la licencia del nuevo albergue de peregrinos.



Del mismo modo, Reina apuntó que estos mismos problemas para la obtención de los permisos municipales están sucediendo el los inmuebles del plan Rexurbe. En los de Carmen Curuxeiras, por ejemplo, continúan pendientes las cartas de pago, imprescindibles para obtener la licencia y que caducan esta semana; mientras para el inmueble de la calle Espartero, además de necesitar la respuesta de la Xunta para un requerimiento, también es necesaria la autorización de Patrimonio.