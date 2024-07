Gastronomía y música confirman el éxito de las jornadas “Ventos de Bacallau”

Aunque todavía hasta el 14 de julio se puede visitar en la sala Curuxeiras de la Autoridad Portuaria la exposición “A industria do bacallau no porto de Ferrol” que recuerda el papel que jugaron en la zona empresas como la Pysbe y Pebsa –Pesquerías Españolas del Bacalao S.A.–, ayer se puso el punto final a la celebración de las jornadas “Ventos de bacallau. Pysbe. De Ferrol a Terranova” que congregó a multitud de personas a lo largo del día, animados tanto por la oferta culinaria como por la posibilidad de disfrutar de la música en un entorno privilegiado como es el muelle ferrolano.



Así, desde el mediodía se celebró una sesión vermú de la mano de “Song Volana” que dejó paso a la comida popular, que tuvo lugar bajo carpa y que tuvo, como no, como protagonista al bacalao. La elaboración de los platos “fabas de cocochas de bacallau” y “bacallau con patacas á rioxana” dejó de manifiesto las posibilidades de este pescado, que ya se tomó como hoja de ruta en días pasados para una cata con tapas de cocina de autor con el bacalao como elemento indispensable.



Esta fiesta, que traspasa lo gastronómico para convertirse en cultural, con conferencias de expertos, música y exposiciones, surgió en 2022 de la mano de la AVV de Ferrol Vello y la Autoridad Portuaria y ya se ha consolidado. Como explican desde la organización del evento, “pensamos incrementar cada ano a calidade e variedade de actos e estamos tamén no camiño de promover a creación en Ferrol Vello do Museo das Xentes do Mar”. Este será ahora el próximo objetivo para, indican, “manter e salvagardar o patrimonio material e inmaterial das xentes do mar”.