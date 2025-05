La gastronomía ferrolana mantuvo el tipo en una Semana Santa, a priori, poco apetecible

Las cifras ofrecidas por el Concello de Ferrol con respecto a los visitantes que llegaron a la urbe durante la Semana Santa fueron buenas, y eso pese a que esos días, en lo climatológico, fueron malos, con la suspensión de muchos desfiles, algo que echa por tierra el gran trabajo y esfuerzo de todos cuantos hacen posible la celebración de la Pasión.



La lluvia también tiene su repercusión en otros ámbitos como el gastronómico, que ha tenido reservas pero “no tantas como el año pasado”, como precisaba Daniel López, responsable de O Camiño do Inglés y uno de los negocios de referencia para quienes visitan la urbe.

“Cancelar procesiones es malo para todos, para quienes viven la Semana Santa y la organizan y los que llegan de fuera por vacaciones”. Así, precisa que este año fue “algo peor que los anteriores”.



Otro negocio de la zona vieja, Josefa´s Bar, situado en San Francisco, también notó un descenso de clientes con respecto a otras fechas, “al no poder montar la terraza, se atendió a menos gente que en otras temporadas en las que sí se pudo atender”, precisan desde la gerencia.



En la misma línea se expresó también Álex Bacelo, responsable de otro de los restaurantes que más reservas acumulan en la urbe como el restaurante Bacelo. “Desde luego que lluvia condiciona mucho al sector hostelero, siempre se nota, y en esta Semana Santa se percibió mucho como esa reserva de última hora, al terminar las procesiones, que sí se dieron el año pasado pero este ya no”, asevera el chef ferrolano.



Por su parte, Adrián Pérez, responsable de los fogones de Sinxelo, otro de los locales gastronómicos referenciales de la ciudad, sostiene que en su caso este período vacacional fue idéntico al año pasado. “Nosotros tuvimos lleno cada día, igual que el año pasado, creo que tuvimos una cancelación pero la mesa se cubrió enseguida”. En su caso concreto, llueva o no, las mesas siempre se llenan.



Otro negocio ubicado en el centro, O Galo, terminaba la Semana Santa con muy buen sabor de boca y agradeciendo a su clientela haberlos elegido durante esta Semana Santa y publicaban una fotografía con todo el personal abrazado haciendo extensido ese abrazo a todos los que los acompañaron durante esos días.



Asimismo, en el sector tienen el convencimiento de que si llueve y no hay procesiones muchos de los que llegan desde fuera aprovechan para hacer turismo por otras parte de la geografía gallega, deslocalizándose de algún modo ese visitante que llega a la urbe con intención de pasar esas fechas aquí. No obstante esa lectura se hace más en los negocios del centro, otros restaurantes como Modesto no perciben tan directamente esa relación. “Nootros este año tan lluvioso trabajamos la Semana Santa de forma muy parecida al año pasado, aquí hay que venir apropósito, no es lo mismo que si estuviéramos en el centro, allí les afecta más, aunque es indudable que esas mesas sin reserva que surgen se han dado menos por culpa del tiempo”, explica Modesto Méndez.

Lleno por el Día de la Madre



Todos han coincidido en destacar, en cambio, la buena marcha del puente del uno de mayo para la hostelería, con mucha gente y mesas llenas.



En cuanto al día de la madre, que es “una fecha que la gente suele organizar con tiempo, con reservas que llegan con casi 15 días de antelación”, como subraya Adrián Pérez, la mayoría de los negocios consultados tienen todo lleno, por algo se trata de uno de los días con mayor número de reservas de toda la temporada.

La gastronomía local vive una época dorada, con grandes referentes como los consultados pero también negocios de toda la vida que mantienen el tipo con el paso de los años, con una oferta variada de cocina tradicional contemporánea, de mercado y otra menos autóctona, que para muchos, también es ferrolana.