Galicia Rima Unida: el primer torneo de freestyle que rompe barreras se batalla en Ferrol

El torneo de rap improvisado Galicia Rima Unida, que organiza el Concello de Ferrol con la colaboración de Gallos del Norte y la asociación Poten100mos, se celebrará este mismo sábado, a partir de las 17.00, y de las 16.30 horas en el caso de los interesados en inscribirse, en el centro cultural Torrente Ballester.



En la competición medirán su talento improvisadores con edades comprendidas entre los 16 y 24 años, que en caso de ser menores de edad necesitarán la firma de su tutor legal a la hora de apuntarse, un proceso para el que la organización ruega puntualidad. Además, se ofrecerá un “batallón de exhibición” que enfrentará a Kavron & Navas contra Yak Lamelo & Marck.



De las bases musicales se ocupará DJ Affair y tampoco podrían faltar los talentos locales en la especialidad Kue, Ser & Lima, que ofrecerán un “showcase”. Asimismo, el evento estará conducido por Claudinho y Romero. Las batallas improvisadas, con inscripción libre y gratuita, consistirán en competir de manera individual con otro adversario. El jurado estará integrado por Russo, Kastro, Yosua, Rasbao y Halo, y aquel que resulte ganador se llevará un premio de 500 euros.



“Este evento nace do firme compromiso que temos cos mozos de escoitar as súas inquietudes e atender as súas necesidades”, recordó Arán López, concelleiro de Xuventude. Con este encuentro, la ciudad se convertirá en referencia del rap improvisado inclusivo, gracias a la actuación que realizará Freestyle People, un grupo que abre camino a todos los amantes de esta disciplina. “Apostamos por unha cultura accesible para todos, onde o talento non entende de limitacións e onde cada voz merece ser escoitada”, remarcó.