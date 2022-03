Galicia en Común cuestiona la Transición Ecológica sobre el futuro parque eólico marino “Nordés”

La formación Galicia en Común anunció ayer la presentación de una batería de preguntas para su respuesta por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) en referencia al futuro parque eólico marino Nordés. Las instalaciones, que se ubicarían a unos 30 kilómetros de la costa ferrolana y que afectarían principalmente a los municipios de Cerdido, Moeche y Valdoviño, ya recibieron un informe desfavorable de la Xunta y su desarrollo se encuentra paralizado.



El portavoz de la formación, Antón Gómez Reino, calificó el parque eólico de “ofensiva ambiental”, agradeciendo a las diferentes entidades sociales y sectoriales su trabajo “na defensa do territorio e do futuro” para Galicia. Reino señaló la “incompatibilidad de avanzar nesta tramitación” –ahora paralizada– el hecho de que no se encuentren aprobados los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM). En este sentido, el portavoz defendió de nuevo la incorporación de las actividades pesqueras y acuícolas en la categoría de interés general, aseverando que esto permitiría “outorgar zonas de uso prioritario e de alto potencial” que se tuviesen en cuenta en estos casos –una propuesta también defendida por el BNG para blindar el litoral gallego–.



Por otra parte, desde la formación se recordó que la pasada semana se mantuvo un encuentro de trabajo en el Congreso con las diferentes entidades sectoriales que se oponen a este proyecto, tales como la Federación Galega de Confrarías, la Federación Provincial de Lugo, o la asociación Cepesca.









Afectación





Por último, desde Galicia en Común se reiteró que el parque eólicó “Nordés”, de llevarse a cabo, afectaría de forma directa e indirecta “a 31 bancos marisqueiros, 30 caladoiros de pesca e ata 27 das principais especies de interese comercial coas que traballa a frota do caladoiro nacional do Cantábrico-Noroeste”.



Desde el punto de vista ecológico, el portavoz de la formación también destacó que las instalaciones se ubicarían en un corredor migratorio de aves marinas y terrestres “de importancia continental”.