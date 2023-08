El furor por Camela da paso al fenómeno gallego del momento

Camela pasó por las fiestas de Ferrol confirmando el dulce momento que atraviesan en una carrera de más de tres décadas. Desde primera hora de la tarde había fans con banderas del grupo ubicados en primerísima fila para no perder posiciones para el concierto que empezaría seis horas después. Con el transcurso de las horas el número de seguidores fue aumentando y pasaron la espera, a veces entre la lluvia y con paraguas abiertos, cantando los temas más conocidos del dúo y compartiendo anécdotas, hasta que pudieron saludar a sus ídolos en las pruebas de sonido y pedirles canciones. Este entusiasmo no fue nada comparado con el del inicio del concierto, con el público entregado en una plaza en la que no cabía un alfiler y al que no falló con un comienzo fuerte y el archiconocido "Sueño contigo" como segundo tema.



Camela cede el escenario hoy a Fillas de Cassandra. El dúo formado por María Pérez y Sara Faro es el fenómeno gallego del momento. En marzo presentaron su disco “Acrópole”, una colección de temas en torno al feminismo y a las mujeres de la mitología (Lisístrata, Pandora, Eco, Dafne, las Moiras, Syrinx o la Cassandra que da nombre al grupo) en el que sintetizan un sonido en el que destacan la armonía de sus voces, la música tradicional, arreglos electrónicos contemporáneos que hacen saltar al auditorio y la influencia de la narración oral. Esa original mezcla las ha hecho imprescindibles en los escenarios gallegos en los últimos meses y, como en su día le pasó a Tanxugueiras, han captado la atención de los fans de Eurovisión. En el portal www.eurovision-spain.com están entre las 24 semifinalistas de una elección que realizan entre sus socios y lectores, situadas entre las favoritas.



Su concierto será en la plaza de Armas a las 22.30 horas. Será el último gran recital de las fiestas en este espacio, que mañana se cede para el festival folclórico del Toxos e Froles y el Rancho da Praça. El fin de fiesta lo pondrá la orquesta Olympus en el puerto, mañana jueves, tras lo fuegos artificiales.