Los fuegos de San Ramón ponen el broche a unos festejos multitudinarios

Los fuegos de San Ramón regresaron este año y con ellos el fin de fiesta habitual. La sesión de fuegos de artificio volvió a congregar a un importante número de personas en las inmediaciones de la ensenada de A Malata, que no quisieron perderse la oportunidad de volver a disfrutar del tradicional espectáculo pirotécnico, que comenzó pasadas las 23.30 horas de la noche, una vez finalizaron los últimos conciertos del cartel, que adelantaron su actuación para no retrasar el inicio de la sesión de fuegos de artificio. Como es tradición, la pirotécnia Rocha-Areas se encargó de los mismos. Pese a que el lugar idóneo para la observación es A Malata, los fuegos se ven desde diferentes puntos de la ría, habiendo quien los observa desde otros concellos de la comarca, sobre todo cuando la noche es clara. En total se lanzaron 2.000 unidades de fuegos de artificio, que sirvieron para coronar un programa festivo marcado por la elevada participación, el buen tiempo y las ganas de fiesta de vecinos y visitantes que disfrutaron del ambiente festivo durante los 12 días que se prolongó la Semana Grande, diseñada por el gobierno municipal

Calendario festivo

Había ganas de fiesta, de vida, de baile, de salir a la calle y disfrutar de una copa, de la compañía de familiares y amigos y, en definitiva, de la libertad de disfrutar del verano y la Semana Grande de Ferrol, que arrancó con fuerza el pasado 20 de agosto con un emocionante pregón a cargo de la actriz Lucía Veiga, quien ya ejerció de pregonera este verano de la Feria Medieval de Pontedeume. En esta jornada la Plaza de Armas, que concentró todos los conciertos de las fiestas, registró el primer lleno con el Festival Pop de los 80, a cargo de voces tan conocidas como Javier Gurruchaga, Vicky Larraz, Rafa Sánchez, Carlos Segarra, Alejo Stivel y Nacho G. Vega.

Los festejos prosiguieron el domingo 21, día que se dedicó a la conmemoración del aniversario de la Batalla de Brión, con actividades para todos los públicos durante el día en el castillo de San Felipe. En esta jornada se celebró en Doniños uno de los dos conciertos que tuvo lugar en el arenal ferrolano, que se estrenó como escenario de las fiestas, con la fiesta electrónica “Back to the Roots”. Al día siguiente este espacio volvería a registrar gran afluencia de público para disfrutar del espectáculo de rock y reggae “Ondas no outeiro”. Un lleno tras otro se fueron produciendo en las diferentes jornadas festivas, bien con el festival de rondallas, la actuación de la banda tributo Great Straits, de la navarra Natalia Lacunza, con los ritmos de Muchachito Bombo Infierno, el concierto de Rozalén, Milladoiro, Alvaro de Luna y Luis Fercán y las actuaciones ayer de Andrés Balado y M-Clan, entre otros.

Lamentablemente, el cartel festivo debió modificarse a última hora tras la cancelación del concierto de Heredeiros da Crus, tras sufrir un accidente cardiovascular el cantante de la banda, Javi Maneiro. El suceso, por el que ya guarda reposo, ha obligado a cancelar y posponer otros conciertos de la gira, además del de las fiestas, previsto para el lunes y que el Concello de Ferrol sustituyó por Milladoiro.