A firma alemá Henkel reúnese no Campus polo posible uso dos seus produtos

Os representantes da empresa alemá Henkel, líder en solucións para adhesivos e seladores, entre outros, visitaron onte mércores a Escola Universitaria de Deseño Industrial –EUDI– e o Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais –Citeni–. Este desprazamento realizouse con motivo do estudo das posibles vías de colaboración, en canto ao potencial uso dos seus produtos.



A visita fundaméntase en que este tipo de materiais adhesivos poderían ser de utilidade nos eidos da docencia e da investigación. Así, a EUDI foi a primeira parada do Specialist Marketing & Customer Activation, Marçal Salvia; do Senior Manager Application Engineering, Julian Vargas; e do Thecnical Sales Adhesive Technologies General Industry, Juan José Couceiro. Este grupo foi recibido polo profesor José Ramón Méndez e o xefe de taller, amais de docente, Pablo Galdo.



En segundo lugar, a comitiva trasladouse ao Citeni, da man do seu director científico, Armando Guerreiro, onde coñeceron diversos laboratorios e reuníronse con Ana Álvarez, integrante do Grupo de Investigación en Propiedades Térmicas e Reolóxicas de Materiais –Proterm–. Ademais, no Edificio de Talleres achegáronse ao proxecto GreenPower e aos seus avances nos últimos meses.



Antes da súa incursión polas distintas instalacións, o grupo foi recibido pola vicerreitora do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares; o director do Campus Industrial, Marcos Míguez; e o director da Escola Politécnica de Enxeñaría Industrial –EPEF–, Vicente Díaz, na sala de xuntas do edificio da Vicerreitoría.