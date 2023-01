Finlandia celebra la llegada del metanero “Exemplar” tras el mantenimiento hecho en Navantia Fene

La invasión rusa a Ucrania y la consecuente crisis energética que está viviendo Europa está trayendo consigo situaciones inesperadas e incluso, en algunos casos, oportunidades. Así, siguiendo la estela de la estrategia alemana para evitar su dependencia de gas procedente de Rusia, Finlandia celebró recientemente la llegada a sus costas del “Exemplar”, un gigantesco metanero con el que importar GNL.



Este titánico navío, con casi 300 metros de eslora, resultará familiar a los vecinos de Perlío, dado que durante casi un mes permaneció varado en las instalaciones de Navantia Fene. Y es que la mencionada factoría ha tenido un papel bastante relevante en esta operación.



Tal y como detalló recientemente Gasgrid Finland, empresa que lidera la iniciativa, el proyecto de ruptura con el gas ruso gira en torno a dos ejes fundamentales: por una parte, al igual que Alemania, el país escandinavo está desarrollando una terminal flotante de importación de GNL que entrará en operación en los próximos meses; por otra, la firma finesa alquiló por 460 millones de euros el navío, de bandera belga, a la armadora norteamericana Excelerate Energy durante un período de diez años.



Es en este punto donde entra en la ecuación el grupo naval público español dado que, como parte del contrato, Gasgrid solicitó que el metanero fuese adaptado para poder operar en el Báltico durante todo el año. Para ello, las instalaciones de Navantia Fene, concretamente el área de Reparaciones, fueron las encargadas de llevar a cabo el proceso de preparación para el invierno –winterization, en inglés–.

Labores de adaptación

De esta forma, el astillero de Perlío recibió el navío el pasado 6 de noviembre, donde se llevó a cabo la mencionada adaptación. A pesar de que no se ofrecieron detalles de las características demandadas por el fletador, teniendo en cuenta el rango de operación del buque podría aventurarse que se adaptó a la clasificación C o B de metaneros que navegan por el ártico –según el Journal of Martime Research de 2014, aguas con capas de hielo de menos de un año de grosor o incluso menos–.



Tras finalizar las labores, según detallan los portales Vesselfinder y Marinetraffic, el navío partió de la ciudad naval el 6 de diciembre a primera hora de la mañana. De ahí se dirigió al puerto de Gibraltar, donde permaneció atracado desde el día 12 al 19, momento en el que finalmente puso rumbo a Finlandia. De esta forma, el “Exemplar” llegó al las instalaciones portuarias de Inkoo, en la villa de Ingå –región de Uusimaa–, situada al sur del país.