La Festa do Marisco de Barallobre tendrá una app para hacer pedidos

La cofradía de Barallobre celebrará una nueva edición de su Festa do Marisco los días 17 y 18 de agosto, una cita en la que se quiere conmemorar también el centenario de la creación del pósito (1923) con un homenaje a los socios y socias que la entidad ha podido localizar a lo largo de los últimos meses. Como principal novedad, la organización lanzará una aplicación para que las personas que acudan hagan su pedido antes y no tengan que hacer cola. La idea es que esté operativa los días previos al evento.



El patrón mayor, Jorge López, quiso, en primer lugar, agradecer el apoyo de instituciones, organismos y empresas “sen as que sería imposible”, dijo, “poder organizar a festa”. Nombró a la Xunta, el GALP Golfo Ártabro Norte, la Deputación da Coruña, el Concello y Forestal del Atlántico antes de destacar la labor “de todas as persoas que nos precederon porque, sen eles, non estariamos aquí”.



López repasó la historia de la cofradía, “desde un chaboliño até as instalacións que ocupamos hoxe” y también del sector marisquero de la ría, que vivió “épocas moi boas nas que chegou a haber arredor de 500 traballadores” a la situación actual, “cunha crise produtiva” que, recordó, ha llevado a las cofradías a “buscar novos recursos e potenciar os que temos –vieira, zamburiña, navalla ou carneiro– en eventos gastronómicos en Galicia e no resto de España.



“Todo produto da ría”

La Festa do Marisco ofrecerá, aseguró Jorge López, “todo produto da ría e as actividades tamén as ofrecerán empresas e grupos locais”. En lo que respecta a la programación en sí, tanto el sábado 17 como el domingo 18 la carpa que se instalará en las inmediaciones de la lonja abrirá a las 10.30 horas y media hora después llegarán los showcooking, el primero a cargo de Marcos Cabanas, del restaurante El Olivo –con vieira y carneiro como produtos básicos– y el segundo con Nair González, de Muelle 43, que hará sus preparaciones con navaja y almeja.



Antes de la comida, que será desde las 13.00 hasta las 16.30 horas, actuarán la banda Setestrelo de Airiños de Fene –sábado– y La Promesa –domingo– y, por la tarde, Keepers el primer día y Malditos Pendejos –que clausurarán la fiesta– el segundo. La jornada del sábado durará hasta bien entrada la noche, con el homenaje del centenario a las 19.00 horas, la cena popular con productos de la ría de 20.00 a 23.00 horas y el concierto de Sintrom ni Son a partir de las 22.30.

Cancelo: “Ten unha gran capacidade de adaptarse”

La concejala de Promoción Económica de Fene, Ángeles Coira, subrayó el “carácter local do evento”, mientras que la delegada territorial de Mar, María Cancelo, puso en valor “a capacidade da confraría de adaptarse á situación do medio no que traballan e tamén do propio mercado”, además de su “continua busca de espazos e eventos nos que promocionar o seu traballo e a calidade do que extraen do mar dun xeito sustentable e racional”.