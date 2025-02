Ferrolterra vivió una jornada de temporal con fuertes vientos y lluvia pero sin incidencias

La jornada de hoy en Ferrolterra estuvo marcada por un temporal costero que dejó a su paso fuertes vientos e intensas lluvias, especialmente durante la primera mitad del día, pero sin demasiadas incidencias.



A última hora de la tarde de ayer jueves, la Xunta activó la alerta naranja por fenómenos meteorológicos en el litoral de las provincias de A Coruña y Pontevendra –que esta mañana extendió a Lugo–, así como la amarilla en los municipios más cercanos al mar. Según el portal Meteogalicia, en Ferrol, el viento comenzó a soplar con fuerza a partir de la una del mediodía del jueves, pero comenzó a crecer en intensidad a partir de las 02.50 horas de hoy, alcanzando su máximo pico, con una media de 42 kilómetros por hora y rachas de hasta 71,7 sobre las siete de la mañana. La lluvia, por otro lado, no comenzó hasta las 09.30 horas, momento en el que creció en intensidad hasta las 13.30 horas, alcanzando precipitaciones acumuladas de casi 20 litros por metro cuadrado.



En cuanto a las incidencias, los Bombeiros de Ferrol informaron de dos salidas: el desbloqueo de un canalón atascado en la calle María que provocó la entrada de agua en algunas viviendas y una inundación de la calzada en la avenida do Mar, en un punto próximo al parque de O Montón. El Speis de Narón, por su parte, tuvo que asegurar una claraboya desprendida por el viento en Santa Icía, mientras que los Bombeiros do Eume no tuvieron actuaciones.