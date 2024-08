Ferrolterra nunca pasará de moda y todo gracias a ellos

La moda, entendida como arte, afición y forma de vida, tiene cabida tanto en las grandes pasarelas como en las calles del centro de la ciudad naval y los municipios colindantes.



Hay quien ha optado por hacer de su pasión su profesión, bien porque veían que había frentes a los que no se les estaba sacando el máximo partido, bien porque después de una comida familiar –como es el caso de Dávana– se dieron cuenta de las infinitas oportunidades que tenía esta industria.



En Ferrolterra contamos con un sinfín de marcas –que no es lo mismo que una tienda– y artistas que llevan un paso más allá los gustos, las ideas y las inquietudes personales. De aquí salen piezas únicas que permiten no solo tener un toque diferente, sino también apoyar a unos grandes olvidados dentro de la industria textil, como es el pequeño comercio.



Tampoco hay que pasar por alto que el estilo se asocia la mayoría de las veces, erróneamente, a figuras y físicos muy concretos. Todas y todos tienen cabida dentro de las marcas ferrolanas, independientemente de estaturas, medidas y condiciones.

LONGA VIDA: La filosofía de reciclaje “de las abuelas” en un siguiente nivel

Afincadas en Canido, Helga y Antía recuperan esa idea de que “esta cortina vale para trapos”, tan presente en las generaciones más longevas. Ellas le dan su punto disruptivo mezclando estampados y telas, una simbiosis que el dúo comenta que sirve para “transformar ropa (o telas) que ya no están siendo útlies o estaban en desuso”. Asimismo, las piezas que no pueden obtener del reciclaje provienen del comercio local.

Llevan cuatro años mezclando estampados y, en su caso, fue un efecto bola de nieve, ya que “cada cosa que sacábamos se vendía”, explica la dupla. A día de hoy recorren múltiples actividades culturales dentro de Ferrolterra, pero también por toda la comunidad autónoma y llevan sus productos un paso más allá. Ellas juegan con el factor de la diferenciación en un nivel superior ,ya que cada una de sus piezas es única. El secreto de este éxito es la interiorización del reciclaje que, a su vez, está unida con esa premisa que ambas comparten que es “crecer sin pisar los valores”.

POR MIS RUEDAS: La diversidad y la lucha se plasman en las camisetas

La vida de Becerra viene marcada por una anomalía congénita de nacimiento. Él tiene espina bífida abierta y lleva en silla de ruedas desde el nacimiento. Por mis ruedas viene del humor, la rebeldía y la necesidad de visibilización de la que, como él afirma, “la sociedad no tiene conciencia”.



Diseños simples, sobrios y tranquilos que cuentan historias muchas veces complicadas y vivaces pero que, sobre todo, escapan de los tabús y los prejuicios que tiene la sociedad.



La idea que sostiene la marca de Becerra –que personalmente tiene tirón como divulgador, siempre en clave humorística, en las redes sociales– es que no están disponibles “ni la lástima ni la pena” en su mundo, tampoco de sus diseños.



El de Caranza comenta que su círculo más cercano, sus amigos y familia, fueron los compradores más fieles y que, a pesar de que su marca es pequeña, está muy orgulloso de ver, en su ciudad, gente luciendo una obra personal.

ovella oliveira: Rebelión textil contra las tiendas más clásicas

Ovella oliveira es un proyecto nacido de la inquietud y del inconformismo que Susana Pedreira albergaba dentro. Sobre todo, cuando después de pasar una tarde de tiendas volvía a su casa con las manos vacías.

“No me sentía identificada con las prendas que había en las tiendas, sentía que faltaba diversión y no había diferenciación entre unas y otras”, explica la de Ares, que tiene un proyecto que nace, como las mejores cosas, de los ratos con amigos. “Cuando estoy en círculos cercanos, incluso con la familia, y escucho una frase que siento que encaja mi cabeza ya se pone a funcionar”, comenta. Este, por ejemplo, es el caso de una de sus totebags más rompedoras: “éntrame tú, que a mí me da palo”. Pedreira trae propuestas para los más atrevidos o para aquellos que, como ella, quieran salirse de los moldes marcados por los más grandes del producto textil.



Ovella, con permiso para el tuteo, tiene dos vertientes muy relevantes dentro del día a día. La primera sería “ovellízate”, propuesta que permite la personalización de productos que, como el resto, se fabricarán en tejidos reciclabes o ecológicos y con la calidad por bandera.



Asimismo, la segunda vertiente sería la relacionada con el plano solidario dentro de la empresa. Pedreira colabora con ONG’s o asociaciones que tienen un compromiso social. El proceso comienza con la creación de un diseño y entre un 60 y 70% de los beneficios son una donación.

JULIA VILARIÑO: Una fusión de tradición, diseño y modernidad

Cuando la eumesa tenía una mercería, había quien le iba a pedir tocados para eventos y ahí se vislumbraron las primeras líneas de lo que llama una “catarsis sombrerera”, a partir de un curso de iniciación en este mundo tan peculiar, del que ahora es parte.



La marca nace en diciembre de 2020 y se caracteriza por la mezcla de la “tradición, el diseño y la modernidad”, explica Vilariño, que comenta que la idea es “mantener la esencia de la sombrería –del oficio– pero innovando en materiales y diseños”, dos factores que son claves para que los sombreros vuelvan a ser ese accesorio esencial dentro de los armarios de todo el público, ya que la propuesta es bastante unisex. Cabe destacar que la insipiración de Vilariño es su tierra, Galicia, lo que hace de este complemento un estiloso anclaje a tierra, a la par que una muestra de orgullo.



Romper con las connotaciones también es esencial y la de Pontedeume tiene claro que los sombreros no están destinados (solamente) a un público determinado, sino que respoden a la moda como cualquier otro accesorio.“No entiendo muy bien por qué se ha dejado de lado. Antes se podía asociar a una clase social, era así, pero ahora es un elemento más”, expone la diseñadora.



Además, este accesorio permite jugar mucho con los diferentes básicos que uno tenga en el armario, con la idea de “elevar un poco los looks”.

dÁVANA: Elementos que no se topan y hacen sinergia

Todo empezó con un coletero, un retal que sobraba por casa y un tutorial de Youtube. El matrimonio que está al frente de Dávana, Eugenia y Jesús, no tenía experiencia previa en el mundo de la costura pero “crear es un vicio”, señalan entre risas y, hoy la marca viaja más allá de fronteras gallegas luciendo diseños “made in Ferrol”.



Después del coletero vinieron las camisetas con bolsillos estampados y, luego, “se fueron liando”. A día de hoy mantienen estas dos piezas icónicas, a las que han sumado sudaderas, bolsas de tela, llaveros y hasta pulseras. Recuerdan aquella primera feria en Cabanas, hace ya 7 años, y constatan la gran evolución que ha habido en cuestiones logísticas y de diseño después de tanto tiempo. Ellos viven y trabajan juntos y asumen que nunca paran de pensar en qué será lo próximo.



“Ahora nos vamos de vacaciones y nos fijamos en telas, desde cortinas a manteles, para seguir creando”, comenta el matrimonio. Una pareja que, claramente, plasma su vitalidad y sus ganas en diseños que se pueden ver por las calles de Ferrol, aunque también en muchas otras ciudades por su gran presencia en los festivales y eventos culturales de dentro y fuera Ferrolterra.



¿Os acordáis de aquellas pulseras de “Sentidiño” en plena pandemia? Sí que sabiáis quien es Dávana.



ASCM



La Asociación Sociocultural ASCM Ferrolterra es ya toda una institución dentro de las pasarelas locales.



Junto con los grados de Xestión Industrial da Moda y el de Exeñería de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto crearon MODA-B que nacía con la intención de “concienciar al conjunto de la sociedad de las necesidades de adaptación de la moda, derivadas de las circunstancias psicomotrices de las personas con diversidad funcional”, le contaban a este periódico durante la celebración del evento el pasado mes de mayo, y que fue todo un éxito en lo relativo a la participación, tanto por parte de los usuarios como por lo que respecta al público.

Tanto Mario como Gonzalo quieren romper tabús y dejar a un lado el “discurso de la pena” que, muchas veces, es tónica dominante. A pesar de que la sociedad evoluciona, sigue habiendo prejuicios sobre las personas con discapacidad, y muchas barreras a la hora de crear círculos de amistad o ser parte en diversos proyectos.