Ferrolterra entra de lleno en la Navidad con el encendido de luces y la apertura de los clásicos belenes

Tras semanas de preparativos y detalles que avanzaban la llegada inminente de la Navidad, este especial período está ya lanzado con el encendido del alumbrado navideño tanto en Ferrol como en otros municipios de las comarcas y con la apertura de varios belenes, entre ellos el emblemático de Alfredo Martín, en la Orden Tercera.



Las niñas Rocío Romero Salazar, de seis años, y Celine Somaza Arcos, de once, ambas del colegio de Pazos, fueron las encargadas de apretar el botón –dos veces, a la primera se resistió– para prender un decorado lumínico que este año trae novedades. El gran árbol cónico que se ubicaba en la plaza de España está ahora en Armas, frente al palacio municipal –con las obras se ha perdido temporalmente esta importante superficie– . Funciona a modo de arco, pudiendo pasar por debajo y, desde dentro, disfrutar del espectáculo. A mayores, habrá una representación especial con una combinación de música y luces tres veces al día –a las 18.30, a las 20.00 y a las 21.30 horas–. Ayer, en su estreno, sonó el clásico contemporáneo de Mariah Carey “All I Want for Christmas Is You”. La combinación compone además el nombre de Ferrol.



El encendido del alumbrado fue seguido de un concierto de villancicos a cargo del coro Diapasón y del peregrinar de los vecinos por los lugares y las plazas más emblemáticas para buscar objetos y guirnaldas que promocionen Ferrol y la llegada de la Navidad a través de sus fotografías. Para ello, se han dispuesto más de 270 arcos de luz y cerca de un millar de objetos decorativos. En la zona rural el encendido oficial tendrá lugar el

próximo lunes.



El Nacimiento lumínico instalado por el Concello de Ferrol está ubicado en la plaza de la Constitución pero no es el único. El de la Orden Tercera, de Alfredo Martín, articulado y con décadas de historia, abría ayer sus puertas a la población –de momento en fines de semana y festivos, hasta las vacaciones escolares– y también lo hacían los de las cofradías de las Angustias (Real, 61) y la Merced (Dolores, 42). Podrán visitarse a diario por la tarde.