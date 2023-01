Ferrolterra cerró 2022 con 1.211 parados menos que antes de la pandemia

El área de Ferrolterra despidió el año con un balance de empleo agridulce. Según el último informe mensual del Instituto Galego de Estadística (IGE), el conjunto de las tres comarcas cerró el pasado mes de diciembre con una caída del paro de 1,04%; un resultado positivo en su conjunto pero que se ha visto lastrado por las bajas cifras registradas en buena parte de los términos municipales con menor número de habitantes.



No obstante, dicho balance también contrasta con los números obtenidos en las mismas fechas de ejercicios anteriores, confirmando, una vez más, la recuperación económica que se está viviendo en el área.



De esta forma, en el conjunto de las tres comarcas se contabilizaron un total de 10.486 parados frente a los 10.596 de noviembre. Este resultado supone un 9,97% por debajo de los desempleados de diciembre de 2019 (11.697); un 24,51% menos que en 2020 (13.891); y una caída del 8,92% respecto a 2021 (11.513). De hecho, salvo en el caso de Ortegal a finales del año pasado, todas las comarcas mejoraron en 2022 los resultados de los tres ejercicios anteriores.

Final de año lento



A nivel comarcal también se dio en diciembre el mismo fenómeno que de forma general, con resultados porcentuales por debajo de años anteriores pero, salvo la excepción previamente mencionada, con cifras muy por encima de las anteriores a la pandemia. De este modo, la caída registrada en el Eume fue del 0,39%, pasando de 1.015 personas desempleadas en noviembre a 1.011 en diciembre. Así, dicho cómputo supone un 11,24% por debajo del mismo período de 2019 (1.139); un 26,2% de 2020 (1.370); y un 9,33% respecto a 2021 (1.115). Ortegal, por su parte, fue la única de las tres comarcas en cerrar el año con un incremento del desempleo (+5,82%), pasando de 567 a 600 parados. En este caso, los resultados fueron positivos en comparación con 2019 (628, un 4,46% menos) y 2020 (691, un 13,17% por debajo), mientras que en 2021, con 578 desempleados, se experimentó un incremento del 3,81%.



Por último, la comarca de Ferrol fue la mejor parada de las tres durante el pasado mes de diciembre –de hecho sus resultados fueron fundamentales para cerrar el mes en positivo–, con una caída en el paro del 1,54% (pasó de 9.014 a 8.875 desempleados). Comparativamente, el entorno de la ciudad naval cerró el año con un cómputo de parados un 10,62% por debajo de 2019 (9.930); un 24,98% respecto a 2020 (11.830); y del 9,62% frente a 2021 (9.820).

Municipios



Por otro lado, el balance a nivel municipal también presentó grandes variaciones respecto al mes anterior. Como en previos informes, es importante recordar que los incrementos y caídas porcentuales están determinadas por el volumen de población de cada concello, por lo que en el análisis no se han tenido en cuenta aquellas áreas con menos de un centenar de parados y, aun con ello, todo aumento o bajada debe interpretarse con prudencia.



Dicho esto, las mayores subidas en el desempleo a nivel porcentual se dieron en los términos municipales de Cariño –de 188 a 208, un 10,64% más–; Neda –un incremento del 5,33%, pasando de 244 a 257–; Ortigueira –de 276 a 289, un aumento del 4,71%–; y Pontedeume –pasó de 354 a 369 desempleados, un 4,24% más–.



En el extremo opuesto se encontrarían, con excepciones, los municipios de mayor tamaño, liderando la caída del paro Mugardos –5,37%, de 298 a 282–; As Pontes –4,95%, pasando de 404 a 384 desempleados–; Ferrol –redujo en 115 personas su total de vecinos sin trabajo, un descenso del 2,6%–; Ares –2,21%, de 317 a 310–; y, finalmente, Narón, que registró 36 parados menos (-1,64%). Como dato curioso, cabe señalar que tres municipios –Cerdido, Mañón y Fene– no contaron con ninguna variación en el desempleo respecto al mes anterior, un fenómeno que no se había dado en diciembre desde 2019.