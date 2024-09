Ferrol vuelve a superar los 20.000 afiliados a la Seguridad Social

El número de personas afiliadas a alguno de los regímenes de la Seguridad Social (general, autónomos, agrario, del mar o del hogar) en Ferrol ha vuelto a superar la barrera de los 20.000. Es la primera vez que esto sucede desde hace casi trece años, en octubre de 2011, cuando había en la ciudad naval 20.108 trabajadoras y trabajadores cotizando. Desde entonces y hasta el pasado mes de julio –el último publicado por el Instituto Galego de Estatística (IGE)– no se había vuelto a alcanzar ese límite, que está ahora mismo en 20.045 personas en situación de alta.



El dato refleja la evolución positiva general del mercado laboral, no solo en la ciudad, sino también en el conjunto de los veinte municipios que integran las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, aunque cada zona y cada concello tiene su propia evolución. En todo caso, en total hay 64.746 personas en alta laboral, que son 1.500 más (63.199) que hace trece años. No obstante, el incremento de afiliaciones no se produce en las tres comarcas ni en todos los concellos; de hecho hay empate, con diez en los que aumenta la afiliación y otros tantos en los que se reduce.



Por comarcas, crece en la del Eume (municipios de Cabanas, A Capela, Monfero, Pontedeume y As Pontes) desde los 8.791 en julio de 2011 hasta los 8.939 de este verano, y también en los once concellos de Ferrol (la ciudad, Narón, Neda, Fene, Valdoviño, Cedeira, Moeche, San Sadurniño, As Somozas, Ares y Mugardos) en más de dos mil personas (de las 50.063 a las 52.066), pero baja en los del Ortegal (Cariño, Ortigueira, Cerdido y Mañón), desde los 4.345 afiliados a los 3.741.

Narón ha incrementado el número de afiliaciones en más de 1.500 personas

Por término municipal, los municipios con mejor evolución son Narón, que pasa de las 13.601 personas afiliadas a las 15.155. En Ares también se registra un incremento notable, al aumentar desde las 1.826 trabajadoras y trabajadores en alta a los 2.241. En Cabanas (de 1.118 a 1.358) y Mugardos sucede algo parecido (de 1.656 a 1.820), al igual que Valdoviño (de 2.248 a 2.419), Cedeira (de 2.223 a 2.318), As Pontes (de 3.597 a 3.625) o Moeche, donde sube de 444 a 458.



Por contra, los más perjudicados en esta línea temporal son Ortigueira, que pierde casi 300 afiliados; Cariño, cerca de 200; así como San Sadurniño (-92), Monfero (-80), Mañón (-67), Cerdido (-65), A Capela (-38), Neda (-36) y Pontedeume (-2).

La comarca pierde cerca de 700 trabajadores autónomos en los últimos trece años

Las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal han perdido desde 2011 un total de 693 afiliados al régimen especial de trabajadores autónomos (RETA). Hace trece años había 11.409 personas de alta por cuenta propia, mientras que el último dato, de julio, es 10.716. En este caso, la disminución afecta a las tres comarcas, aunque en términos relativos la peor parte se la llevan Ortegal, con un 16% menos, y Eume, con un 14%. En la de Ferrol, el descenso está ligeramente por debajo del 3%.



Los regímenes especiales agrario y del mar también se han debilitado en los últimos tiempos, según el último estudio del IGE. En el menos numeroso, el agrario, había en 2011 un total de 329 trabajadores en alta, por los 293 que hay actualmente. Más acusada es la caída del número de trabajadores del mar, que ha pasado de los 1.343 de entonces a los 1.040 de ahora, es decir, un 22,5% menos. Uno de los ejemplos más significativo es Cariño, que ha perdido la mitad (de 249 a 125).



En el otro lado de la balanza están los empleados del hogar, que eran 943 en 2011 y trece años después son 1.155, es decir, un 22,4% más.