Ferrol vuelve a echarse a las calles para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores

El Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, es, junto con el Dez de Marzal, una de las efemérides con más recorrido en una de las ciudades con mayor tradición industrial de Galicia. Por ello no es de extrañar que, aun en tiempos de relativa mejoría económica, los vecinos de Ferrol volvieron a echarse hoy a la calle para conmemorar esta fecha, participando en las dos manifestaciones paralelas convocadas por la parte social –CCOO y UGT por un lado y CIG y CGT por el otro–.

Ofrenda floral del PSOE y UGT ante el monolito a Pablo Iglesias | D.A.



La jornada, no obstante, arrancó una hora antes de la protesta, con la tradicional ofrenda floral en el Cantón de Molíns a Pablo Iglesias, fundador del PSOE y de la UGT. Así, sobre medio centenar de militantes socialistas y sindicalistas se reunieron a las once de la mañana frente al monolito de este ilustre ferrolano para rendirle homenaje, conmemorando al mismo tiempo la primera manifestación celebrada con motivo de esta fecha en España y encabezada por Iglesias, en 1890. Tras la lectura de un manifiesto por parte del secretario general del PSOE de Ferrol, Ángel Mato, y su homólogo de UGT-FICA de Ferrol, José Ventureira, se procedió a la colocación de las flores.

Movilizaciones



El momento álgido de la jornada, las salida de las dos manifestaciones que recorrieron las calles de Ferrol, tuvo lugar al mediodía. Ambas protestas, que reunieron a más de un millar de personas cada una, discurrieron en paralelo, aunque con un recorrido y un destino diferentes.



En el caso de la convocada por CCOO y UGT, en la que participó buena parte de los representantes del PSOE de Ferrol, salió del parque de Inferniño, transitando a lo largo de la carretera de Castilla y la plaza de España para enfilar por la calle Real hasta llegar a Armas. La movilización de la CIG y la CGT, por otro lado, que contó con el apoyo del BNG ferrolano y en la que también tomaron parte unas mil vecinas y vecinos, partió del local de la central nacionalista de la avenida de Esteiro, vía que recorrieron hasta la calle Españoleto, por donde la manifestación torció hasta alcanzar Real. De ahí, se continuó hasta Armas, por donde se bajó, a través de Terra, hasta el Cantón de Molíns.

Llegada de la manifestación de la CIG al Cantón de Molíns | D.A.



Cabe señalar que la protesta ferrolana no fue la única organizada por la CIG en la comarca, que dentro de su programa para la efeméride celebró una manifestación en paralelo –es decir, también con salida al mediodía– en la villa de As Pontes. La salida de la misma, como detalló días atrás la central nacionalista, tuvo lugar en la plaza do Carme, recorriendo posteriormente las calles del núcleo urbano.

Reivindicaciones



Respecto a las reivindicaciones de la parte social para esta fecha, el secretario comarcal de CCOO Ferrol, Jesús Hurtado, señaló que tanto su central como UGT defendían “el pleno empleo, una reducción de jornada y una subida en los salarios”. “Esas son las tres expectativas que tenemos, pero dentro del manifiesto también queremos dar visibilidad a lo que está sucediendo en Palestina, la situación del sector servicios, como el conflicto laboral de las camareras de piso, etcétera”, detalló, añadiendo que todas sus exigencias se podrían resumir en “derechos laborales”.



De igual modo, Hurtado también hizo referencia al período de reflexión solicitado a finales de la semana por el presidente, Pedro Sánchez, para valorar su continuidad al frente del Ejecutivo central, apuntando que “tenemos suerte de que va a seguir un Gobierno progresista”. “Esperemos que esto sirva para que los temas sociales vayan avanzando y durante este año tengamos una clase trabajadora [con condiciones] más dignas de las que tenemos ahora”, sentenció.

José Ventureira y Jesús Hurtado durante la protesta | D.A.



Por su parte, el responsable comarcal de la UGT-FICA, José Ventureira, reivindicó un escenario laboral que permita a la clase trabajadora ser media real, no “ficticia”, como permite el actual sistema.



En lo referente a la situación económica de España en general, Hurtado celebró el incremento en el PIB del país, pero al mismo tiempo censuró que se rechazase la propuesta de que la parte social tuviese presencia en los consejos de administración de las empresas, asegurando que era necesario que los sindicatos estuviesen en esas reuniones para defender las condiciones laborales de los trabajadores. En cuanto a las de Ferrol en particular, Ventureira mostró su satisfacción porque “en Ferrolterra tenemos un futuro bastante bueno”, aunque reivindicó que “los sindicatos no nos debemos dejar abandonar” y que, en el caso de CCOO y UGT, “tenemos que ir de la mano, liderar toda esta masa de trabajadores y velar por la seguridad y los salarios” de estos empleados.

Lucha contra la precariedad



Por otro lado, el secretario comarcal de la CIG, Manel Grandal, explicó a la llegada de la manifestación al Cantón de Molíns que la protesta de este año se englobaba en la campaña “Stop Precariedade. Traballo digno” que la central nacionalista lleva promoviendo desde comienzos del presente ejercicio.



“A pobreza laboral está institucionalizada nas propias administracións. Esa é a nosa prioridade, porque as desigualdades avanzan a pasos axigantados”, lamentó Grandal, incidiendo en que el germen de la coyuntura actual se remonta a la primera reforma laboral “do Goberno de Mariano Rajoy”. No obstante, el secretario comarcal subrayó que la impulsada en 2021 por el actual Ejecutivo no anuló la anterior y que, por ello, “estamos vivindo esta situación”.

Lectura del manifiesto de la CIG por parte de su secretario comarcal, Manel Grandal | D.A.



“Ese é o noso gran obxectivo, tirar abaixo esas reformas e presionar aos Gobernos galego e do Estado para que lexislen sobre a recuperación de dereitos e tamén para acadar outros novos”, detalló. “O mundo laboral está cambiando, hai as novas tecnoloxías, novos sistemas produtivos (...) e polo tanto debates como o do reparto da xornada laboral son prioritarios para nós”, reivindicó.



En cuanto a su visión particular sobre la situación actual, especialmente en el caso de Ferrolterra, el secretario comarcal de la CIG no se mostró tan optimista como sus homólogos de CCOO y UGT, aseverando que “un país que perde peso na súa industria acaba empobrecéndose”, reclamando un plan de recuperación económico que pase por “unha reindustrialización responsable e seria”.