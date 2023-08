Ferrol y Vila do Conde sellaron medio siglo de hermanamiento

Ferrol recibió en la jornada de hoy a unos invitados muy especiales, los representantes municipales de Vila do Conde y del Rancho da Praça que acudieron a la ciudad en la festividad de San Ramón, no solo para celebrar el fin de fiestas de verano sino para rememorar un hermanamiento que llega ya al medio siglo.



Precisamente por esta razón, se celebraron actos de conmemoración en el teatro Jofre, que estuvieron precedidos del nombramiento en el pleno de la corporación como alcalde honorario de la ciudad naval al presidente de la Cámara Municipal de Vila do Conde, Vitor Manuel Moreira Costa.



Asimismo, se aprobó por unanimidad iniciar el expediente para la denominación del espacio comprendido entre la Praza do Carbón y el edificio de la pescadería de Ucha como Praza do Rancho da Praça-Rendilheiras de Vila do Conde, rememorando, de este modo, que esta agrupación cultural y el Real Coro Toxos e Froles fueron los artífices de esta relación de hermandad que existe entre las dos ciudades, y que se formalizó en el año 1973 aunque la primera actuación en Ferrol de esta agrupación folclórica fue en el año 1935.

Placa que dará nombre a la nueva plaza



Ya en el Jofre se celebró en cincuentenario de ese hermanamiento en un acto que contó con intervenciones de los dirigentes de ambas ciudades, José Manuel Rey y Vitor Manuel Moreira, y también de los representantes de las dos entidades folclóricas y del Artesanato e Patrimonio de Vila do Conde.



La música, que funcionó como integradora del acto, corrió a cargo de la soprano Sofía Rodríguez y el pianista Sergio Lorenzo e, intercalados en la celebración, se proyectaron varios vídeos, como el que recreó una carta escrita por la ciudad de Ferrol a su hermana Vila do Conde, destacando la riqueza de cada una de ellas, los puntos en común y hasta alguna petición de consejo como la de cómo hace la ciudad portuguesa para aumentar habitantes, al preguntar por “o segredo para sumar cada vez máis fillos e netos”.



Las palabras de figuras de la literatura como Torrente Ballester o Saramago también dieron unidad al acto, en el que no pudo faltar el intercambio de obsequios institucionales y el descubrimiento de la placa que lucirá la nueva plaza que, desde ahora, recordará oficialmente a Vila do Conde en Ferrol como allí ya lo hace una calle denominada Toxos e Froles.