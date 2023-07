Ferrol subirá al 95% la bonificación de la plusvalía para las herencias

El Concello de Ferrol adaptará su normativa tributaria –más concretamente la ordenanza fiscal número 3– para incrementar de un 70 a un 95% la bonificación de la plusvalía en las herencias de inmuebles. Así lo anunció ayer el teniente de alcalde, Javier Díaz, durante una rueda de prensa posterior a la comisión de Facenda, donde se dio a conocer la medida, y donde estuvo acompañado de la edil, entre otros, de Patrimonio histórico, Turismo y Sanidade, Maica García.



Tal y como explicó Díaz, esta modificación parte de una sentencia del Tribunal Constitucional de octubre de 2021, donde se declaraba la “inconstitucionalidade parcial do imposto sobre o patrimonio do valor dos terreos de natureza urbana”. El organismo judicial consideraba así que, en ocasiones, se sometía a tributación “situacións nas que non había realmente un incremento de valor” o que incluso la cuota a abonar era superior al mencionado aumento.



Así, dicha resolución establecía un plazo de seis meses para que los Concellos adaptasen su normativa, algo que, lamentó el teniente de alcalde, no sucedió en Ferrol. En oposición a esto, el actual gobierno local llevará este cambio en la ordenanza al pleno municipal de la próxima semana para su posterior exposición pública y consecuente aprobación.



De un modo más concreto, esta bonificación se aplicará en las transmisiones “mortis causa” de una vivienda habitual –es decir, cuando el beneficiario de la herencia tras el fallecimiento sea el cónyuge, descendientes y adoptados o ascendientes y adoptadores. Asimismo, se incrementará en 10.000 euros el importe exento del valor del suelo.



Finalmente, Díaz defendió que es una decisión que, si bien afectaría a las cuentas municipales –un informe preliminar estima un impacto aproximado de 20.000 euros anuales menos–, beneficiará a las familias, especialmente cuando atraviesan un momento “tan delicado”.

Estado de Patrimonio



Por su parte, durante la rueda de prensa Maica García informó de la situación del área de Patrimonio, lamentando una “falta de personal evidente” y que, por este motivo, la tramitación de los diferentes expedientes la estaba haciendo personal de Cultura “en base a horas extra”. Asimismo, la edil también denunció que existía una deuda de 21.646 euros con dos empresas locales por la colocación de las placas informativas sobre los edificios del Ferrol de la Ilustración y por servicios de actividades durante los festejos navideños.



Por último, la concejala también anunció una iniciativa “pionera” que se pondrá en marcha de forma inminente en las playas de la ciudad. Se trata de dispensadores de crema solar para vecinos y visitantes, que estarán instalados en las casetas de socorristas. En total se colocarán nueve y tendrán un coste de algo más de 1.400 euros.