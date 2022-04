Ferrol recuerda al cámara José Couso en el 19 aniversario de su asesinato en Irak

El 8 de abril de 2003, en Bagdad, durante la guerra de Irak, el cámara ferrolano José Couso, junto con el también periodista ucraniano Taras Protsyuk, murieron víctimas de un proyectil lanzado por el ejército estadounidense contra el hotel donde se alojaba la prensa internacional. Ferrol recuerda cada año a Couso y en el barrio de Esteiro, en la plaza de la Paz, una placa lo recuerda. Allí se celebró ayer una ofrenda floral organizada por Izquierda Unida y con presencia de familiares. Este homenaje estuvo suspendido durante la pandemia y volvía a retomarse ayer sin cesar en la reivindicación, 19 años después, de que los culpables deben ser

juzgados.





El ataque al hotel Palestina se interpreta como un crimen de guerra y un intento de silenciamiento de los medios de comunicación, que informaban sobre la invasión estadounidense del país. “Taras Protsyuk e José Couso, morreron a causa dun conflito inxusto e que quería ser silenciado. Neste momento comezou outra guerra, a da familia, pola investigación e xustiza do asasinato de José Couso”, apuntan desde IU:





La formación es crítica con el papel de los sucesivos gobiernos (Aznar, Zapatero, Rajoy) y, con la familia, reclaman que se haga justicia. “Un goberno progresista non pode permanecer inmóbil ante a inxustiza e tropelías dun exército invasor, sexa do país que sexa. E non pode menosprezar a dor dunha familia e de toda unha sociedade, sen resarcir, máis alá de indemnizacións que se recorren sen vergoña polo propio goberno, o crime cometido con consecuencias penais para os seus autores materiais e intelectuais”.





Justicia universal

En Madrid, frente al Ministerio de Justicia, se llevó a cabo también una acción reivindicativa, con presencia de uno de los hermanos de José Couso, David. Allí se reclamó al gobierno que se restituya la justicia universal –reformada en 2014, durante el mandato de Mariano Rajoy, y que supuso el fin de las causas que investigaban genocidios y violaciones de derechos humanos–. “Hay un ciudadano español, víctima de un crimen de guerra, cuyo asesinato no está siendo investigado”, señaló David Couso en declaraciones recogidas por EFE.





“Estamos reivindicando que no tenemos justicia en estos momentos en España”, explicó Couso, quien además denunció la “pasividad” del Gobierno.





El abogado de la familia, Eduardo Gómez, reclamó que se cumplan los acuerdos del pacto de Gobierno para recuperar la jurisdicción universal y “volver a los estándares internacionales sobre la persecución de este tipo de crímenes”.





Premio a la libertad de prensa

El recuerdo de José Couso y la reivindicación de justicia se extiende en Galicia a la profesión periodística. El Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia y el Club de Prensa de Ferrol organizan un certamen, el Premio José Couso de Liberdade de Prensa, que se entrega en la ciudad desde el año 2005.





La edición de este año está en marcha y acaba de concluir el plazo para votar entre las candidaturas de Pablo González, Mónica Bernabé, Víctor Guerrero y Érika Reija. Hasta el momento no se ha hecho público el resultado de la votación.