Ferrol puede acoger 1.500 vehículos de visitantes con las plazas actuales

El Plan de Mobilidade Urbana Sostible se somete a dictamen de la comisión de Urbanismo esta mañana con el objetivo de llevarla a debate plenario para su aprobación el último jueves del mes. Las alegaciones de los grupos municipales serán hoy estimadas o desestimadas y si bien el edil de urbanismo, Julián Reina, no ha querido desvelar la aceptación o no de algunas propuestas sí ha cargado abiertamente contra el grupo popular tras la presentación del “relato” de sus propuestas que, aseguró, en nada se parece a lo planteado.



Reina indicó que las propuestas de Rey Varela no tienen nada que ver con el Plan de Mobilidade Urbana Sostible –PMUS–, ya que se refieren a cuestiones como la revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal –PXOM–, la Ordenanza Municipal de accesibilidad o la Ordenanza de Regulación de estacionamiento –ORE–. Las demás propuestas, tal y como ilustró el edil mostrando la “fuente original” no son más, dijo, que “ideas copiadas dunha web do Concello de Avilés”. Así dio cuenta de hasta seis propuestas que figuran en el plan de movilidad de esa ciudad asturiana.



Reina aludió a esta cuestión después de que el grupo popular acusase al ejecutivo de Ángel Mato de realizar un “corta y pega” del PMUS de otros lugares.



Por eso, recordó que los populares dejaron pasar dos meses desde que se les presentase el plan “e en dous días presentan unha serie de ideas copiadas”. Por eso, Reina quiso insistir en que “vese de verdade quen non traballa” e ironizó con que es cierta una declaración reciente del portavoz popular en la que aseguraba que “imos deixar de ser unha oposición responsable”, porque, apuntó, “a min vaime custar tomalo en serio a partir de agora”.





Supermanzana





Con respecto a las críticas del PP sobre que el nuevo PMUS quiere peatonalizar el centro de la ciudad, Reina confirmó que es así, ya que el plan de movilidad incluye la peatonalización total del barrio de A Magdalena. Pero “non é peonalizar sen máis senón unha peonalización paulatina, según se vai intervindo nas rúas, cun horizonte de seis anos e transformando a cidade cun espazo para as persoas na que estas poidan disfrutar”.



De hecho, Reina recordó que el plan de movilidad, que es una actualización del ya redactado y que no fue aprobado en pleno, y se basa, además, en la conocida como “supermanzana” que puso en marcha el propio Partido Popular.



También se sigue la tónica, para las calles que quedan destinadas a tráfico rodado, de intervenciones como la de la calle del Sol, que también supuso la supresión de aparcamiento, recordó el edil de Urbanismo, que, aseguró, además, que este gobierno ha llevado a cabo muchas actividades para dinamizar el comercio de A Magdalena.









Aparcamiento





El portavoz del gobierno aseguró que “non se inventou nada novo”, apuntando que para la elaboración del PMUS se han tenido en cuenta los estudios existentes y todas las zonas de aparcamiento que hay en la ciudad. De hecho, más allá de posibles aparcamientos alternativos o de la reducción que plantea el ejecutivo en el precio del aparcamiento subterráneo de la cuesta de Mella –la propuesta pretende elevarse a pleno este mismo mes–, el concejal de Urbanismo dio cuenta de que la situación actual del aparcamiento se traduce en 2.337 plazas de pago –1.058 en garajes privados y 1.279 en públicos–, además de 1.006 de carácter gratuito –686 estacionamientos libre en calzada, 320 libres en superficie–. Con estos datos, desde el ejecutivo local se asegura que existe un superávit de 1.449 plazas para visitantes. “Poden vir case 1.500 coches de fora e aparcar”, indicó Reina, que recordó, además, que en las calles peatonales ya existentes, los residentes puede acceder para realizar la carga y descarga de sus compras, acercar a una persona con movilidad reducida al portal o contar con transporte de pedidos.



“¿Desaparecerán las plazas de estacionamento? Si, pero en seis anos e transformando paulatinamente as rúas”, concluyó Reina.



En estas previsiones de futuro, la calle María sería la próxima vía del centro de la ciudad en la que está previsto implantar la peatonalización.



Actualmente se está llevando a cabo la de Pardo Bajo que, aunque no contaba ya con tráfico rodado, no estaba acondicionada como tal, por lo que se está procediendo a su readaptación como vial peatonal y de hostelería.